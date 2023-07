WG Roseldorf Erst im Pferdesattel, dann am Radsattel nach Venedig

Celina und Nico von der WG Roseldorf lernten in Murau viel über die Pferdezucht. Foto: Schöffl

Z um wiederholten Mal weilte die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft Roseldorf am Pferdehof in Murau. Bei den erlebnispädagogischen Wochen lernen die Kinder alles, was man über Pferdezucht wissen muss - aber vor allen Dingen das Reiten, das täglich geübt wird.

Boot fahren gehört natürlich ebenso zum Programm. Besonders beeindruckt waren die Kids vom Holzmuseum mit dem übergroßen Mühlenrad. Bewegt man dieses durch Muskelkraft, also durch Laufen im Inneren, kann man dadurch Licht erzeugen. Gebastelt wurde im Museum ebenfalls. Das Reiten und das übrige Programm erforderten abends täglich eine Reflexion. Im August geht es für die WG-Bewohner wieder mit den Fahrrädern nach Venedig, aber das ist eine andere Geschichte der Sozialtherapeutischen WG Roseldorf. Hintergrund: Die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft bietet Kindern und Jugendlichen eine familienähnliche Atmosphäre, bis sie ein selbstständiges Leben führen können. Durch sozialtherapeutische und pädagogische Maßnahmen werden die Bewohner unterstützt, die Schwierigkeiten der Vergangenheit zu bewältigen und Strategien in der Gegenwart zu erlernen, um eine selbstbestimmte Gestaltung der Zukunft zu ermöglichen. Spendenkonto: IBAN AT07 3232 2001 0090 4052 (steuerlich absetzbar) Muskelkraft erzeugt Licht. Das lässt die Kids staunen. Foto: Schöffl