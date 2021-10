"Wie Klettersteig": FF-Kräfte aus dem Bezirk helfen bei Waldbrand

Bereits am Nationalfeiertag waren zwei Spezialisten aus dem Bezirk Hollabrunn vor Ort. "Gefragt waren Feuerwehrmitglieder mit Waldbrandkenntnissen und sehr guten Erfahrungen im Schlägern von Bäumen im steilen Gelände", berichtet Manfred Trauner, Zugskommandant der Waldbrandeinheit NÖ-Ost und FF-Chef von Mühlbach am Manhartsberg. Es galt, eine Schneise in den Wald zu schlagen, um ein Überspringen der Flammen zu verhindern.

Am Donnerstag waren zwei Kameraden aus Merkersdorf mit dem Waldbrand-Quad vor Ort. Zwei FF-Mitglieder aus Mühlbach, zwei aus Hohenwarth und ein Kamerad aus Maissau kämpften ebenfalls gegen das Feuer. „Das Gelände ist so steil wie ein Klettersteig. Statt den Seilen hängen Schlauchleitungen teils frei im Gelände. Die Bäume brennen bis zu einem halben Meter tief unter die Erde", schildert Trauner.

Steinschlag gefährdet die Einsatzkräfte

Wurzeln werden mit Spezialwerkzeugen ausgegraben, mit Löschrücksäcken wird die Glut eingedämmt. "Die Arbeiten sind vor allem aufgrund des Steinschlags sehr gefährlich", betont Trauner.

Neben den heimischen Feuerwehrkräften sind Waldbrandspezialisten aus ganz Niederösterreich, einigen Katastrophenhilfsdienst-Zügen aus den NÖ-Bezirken, Hubschraubern des Innenministeriums und des Bundesheers, Sondergerätschaften und Sonderdienste des NÖ Landesfeuerwehrverbandes sowie weitere Einheiten und Organisation im Einsatz.

Sollten die Flammen auch am Montag noch lodern, werden die Waldbrandspezialisten aus dem Zug Ost (Weinviertel) erneut ins betroffene Gebiet anrücken.