Wie vor zwei Jahren: Auto krachte in die Supermarkt-Filiale

Am späten Montagnachmittag (24.1.), gegen 17.50 Uhr, wurde die FF Retz zu einem technischen Einsatz bei der Billa-Filiale gerufen. Ein Fahrer hatte beim Einparken die Pedale vertauscht und war über den Randstein in die Auslage des Supermarktes gekracht. Dabei zerbrach die rund vier Meter hohe Glasfront. Für die Retzer Feuerwehrleute war es ein Déjà-vu: Vor zwei Jahren hatte sich ein ähnlicher Unfall ereignet.

Die FF-Kameraden entfernten die losen Teile des Portals und säuberten das Umfeld des Geschäfts. Vom angrenzenden Baumarkt wurde Baumaterial zum Verkleiden der offenen Fassade besorgt. "Nach etwa eineinhalb Stunden war das beschädigte Glaspanel provisorisch mit Spanplatten verschlossen", berichtet FF-Sprecher Rainer Löscher.

Verletzt wurde niemand. Der Lenker konnte die Fahrt mit seinem Pkw fortsetzen.

B 30: Auto landete auf dem Dach

Schon drei Tage vorher, am 21.1., war die Freiwillige Feuerwehr Retz übrigens auch bei einem Unfall auf der B 30 zwischen Retz und Niederfladnitz im Einsatz. Ein Lenker war mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich und kam am Straßenrand am Dach liegend zum Stillstand.

Der verletzte Fahrer wurde vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde mit Muskelkraft auf die Räder gestellt und von der Feuerwehr abtransportiert.





