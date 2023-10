Forstinger-Filiale nach 17 Monaten zurück in Hollabrunn

Ende Mai 2022 schloss die Forstinger-Filiale Hollabrunn nach einem fürchterlichen Feuerunfall, bei dem ein Pkw-Lenker sein Leben verlor. Am 20. Oktober 2023 werden die Pforten nun wieder geöffnet und am Eröffnungswochenende (20./21. Oktober) werden Kunden mit Sonderangeboten gelockt. Der Standort in Hollabrunn erscheint zudem im neuen Design, das Ende September mit dem neuen Claim „Wennst foahrst, Forstinger“ vorgestellt wurde.

Der Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile erweitert damit sein Filial- und Werkstattnetz um einen weiteren Standort. Zuständig ist er für sämtliche Belange rund ums Autofahren und alles, was mit Motorrad, Moped oder E-Bike zu tun hat, und setzt dabei auf Kundenservice und kompetente Beratung sowie Dienstleistungen, wie etwa Service laut Hersteller, §57a-Überprüfungen oder Windschutzscheiben-Reparaturen.

„Die Geschäftsführung von Forstinger freut sich, mit der Wiedereröffnung der Niederlassung Hollabrunn ein positives Zeichen setzen zu können und einen wirtschaftlich wichtigen Standort pünktlich zur Reifenwechsel-Saison wieder im Portfolio zu wissen“, vermeldet das seit 1962 bestehende Unternehmen, das zuletzt in wirtschaftlichen Turbulenzen war und dessen Sanierungsplan im September angenommen wurde. Zukünftig will man verstärkt auf klimaschonende Mobilitätslösungen setzen, sowie einen starken Fokus auf die Fachwerkstätten legen.