"Der Hollabrunner Wald ist nicht irgendein Wald"

Das Dorfhaus von Wieselsfeld war voll, als sich Arno Klien, der Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes, für einen Vortrag angesagt hatte.

Klien vermittelte viel Wissen über den Wald. Seine Erzählungen über den Verlauf der Urdonau, die Ausdehnung des Hollabrunner Waldes, die außergewöhnliche Arten- und Pflanzenvielfalt, die auf, in, unter und rund um die Bäume beheimatet ist, fesselten seine Zuhörer. Natürlich sprach der „Waldfreund“ aus Hollabrunn auch über die Wildkorridore und Vogelflugrouten.

„Wir erfuhren viel Neues, vor allem, dass der Hollabrunner Wald nicht irgendein Wald ist, sondern ein besonders schätzenswerter“, sagt Dorferneuerungsvereinsmitglied Lisi Gerstbauer. Darum sei es wichtig, Bewusstsein zu schaffen, damit mehr Menschen auf den Wald achtgeben.

Gerstbauer erinnert sich auch, wie die Verbindung zu Arno Klien entstand: Als ein Einfamilienhaus in Wieselsfeld errichtet wurde, radelte er während der Grabungsarbeiten vorbei. Dabei wurde eine Schicht von Sandsteinen aus dem Sarmat-Erdzeitalter gefunden, als die Region noch seichtes Meer war. Das ist etwa 13 Millionen Jahre her. Diese Steine gelangten in den Hollabrunner Bauhof und wurden schließlich bei der Errichtung des Wald-Erlebniswegs verwendet.