Endlich gab es wieder einen Grund, die Tracht auszuführen: Weil die große Augustwiesn heuer erneut den Corona-Maßnahmen zum Opfer fiel, sprang der Lions-Club Hollabrunn ein und lud zur „Hauptplatz-Wiesn“.

„Corona-bedingt wurde zuerst der Lions-Tag im Mai abgesagt, dann die Augustwiesn, wo wir mit einem Likörstand vertreten gewesen wären“, erklärt Präsident Ernst Binder. Daher entstand die Idee, selbst eine kleinere Wiesn zu veranstalten, um nach eineinhalb Jahren wieder Geld für den Lions-Club zu lukrieren.

Angeboten wurden Weißwürste, Brezen und Lebkuchenherzen, um dem Namen „Wiesn“ gerecht zu werden. Besonders beliebt waren auch die traditionellen Kirchberger-Likör-Cocktails, die von den Lions normalerweise auf der Augustwiesn kredenzt werden. Für Festzelt-Stimmung sorgten am Freitagabend die „Jungen Fetzer“. Das Musiker-Trio verstand es, seine Gäste zum Feiern zu animieren. Hier war schnell klar: Trotz langer Pause waren sie nicht eingerostet. An beiden Tagen war eine Schiffsschaukel am Hauptplatz stationiert.

„Die Hauptplatz-Wiesn war ein überwältigender Erfolg, daher überlegen wir, diese auch nächstes Jahr wieder zu organisieren“, freut sich Binder, dass es gelungen war, etwas Wiesn-Atmosphäre auf den Hauptplatz zu bringen. Unter den zahlreichen Gästen gesehen: die Abgeordneten Richard Hogl und Georg Ecker sowie die Gemeindemandatare Sabine Fasching, Izabella Auner, Stefan Schnepf und Günter Schnötzinger.

Der Reinerlös der Veranstaltung dient zur Unterstützung von bedürftigen Familien in der Region Hollabrunn.