Weingut Urban aus Wullersdorf wurde ausgezeichnet

Rund 500 Weine wurden beim diesjährigen WIFI Wine-Award eingereicht. Diese wurden von den Diplomsommeliers der WIFI NÖ-Weinkurse in Kooperation mit dem NÖ Sommelierverein in mehreren Runden blind verkostet. Die ersten drei Plätze in den Kategorien „Weiß Klassik 2022“, „Weiß Reserve 2021“, „Rot Klassik 2021“ und „Rot Reserve 2020“ wurden jeweils ausgezeichnet. Die Preisträger wurden zu diesem Anlass zu einem Empfang in die Wirtschaftskammer NÖ eingeladen.

„Der WIFI Wine Award zeigt eindrucksvoll, dass das Weinland Niederösterreich nicht nur für herausragende Weine, sondern auch für innovative Betriebe steht. Die ausgezeichneten Weine sind ein Spiegelbild der hervorragenden Arbeit der Winzer, die mit viel Leidenschaft und Engagement ihr Handwerk ausüben“, betont Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstands-Vorsitzender Christian Moser. Für den NÖ-Sommelierverein gratulierten die Diplomsommeliers Harald Wurm und Andreas Scheidl: „Die zahlreichen Anmeldungen zum diesjährigen WIFI-Wine-Award sind für uns ein Beweis, wie lebendig die Weinkultur in Niederösterreich ist und wie prominent der Award bei den Winzern ist.“

Michaela Vorlaufer, Sprecherin der WIFI NÖ-Institutsleitung hebt hervor: „Für uns ist der WIFI Wine-Award ein Musterbeispiel der Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner und der kontinuierlichen, zielgruppenspezifischen Entwicklung der WIFI Programme.“

Kategorie „Rot Klassik 2021“

1) Weingut Urban Rotweincuvée 2021 „Urban Sunset“ Wullersdorf

2) Weingut Knötzl Pinot Noir 2021 Tattendorf

3) Weinhof Gindl Zweigelt 2021 - Ried Sommerlängen Pillichsdorf

Kategorie „Rot Reserve 2020“

1) Weingut Gager Mittelburgenland DAC - Blaufränkisch-Österreich 2020 - Ried Mitterberg Deutschkreuz

2) Weingut Keringer Merlot 2020 „100 DAYS“ Mönchhof

3) Weingut Baumgartner Zweigelt Reserve 2020 „Fundstück“ Untermarkersdorf

Kategorie „Weiß Klassik 2022“

1) Weingut Hirtl Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2022 „Franz“ Poysdorf

2) Weingut Heinz Bauer Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2022 - Ried Satz Kollnbrunn

3) Weingut Eichberger Weinviertel DAC 2022 - Ried Oberes Feld Eibesbrunn

Kategorie „Weiß Reserve 2021“

1) Weinhof Gindl Weinviertel DAC Reserve 2021 - Ried Holzberg Pillichsdorf

2) Weingut Schachinger Grüner Veltliner Exklusiv 2021 Königsbrunn

3) Weingut Stift Klosterneuburg Rotgipfler Große Reserve 2021 - Ried Hofpoint Klosterneuburg

