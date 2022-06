Wild und Rock 'n' Roll: Platter FF-Fest gestartet

Werbung

Zum Auftakt wurde das traditionelle Wildessen geboten, das Martha Holzschuh vom Biohof Holzschuh jedes Jahr zubereitet. Heuer gab es im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit keine Wild-Burger, sondern Wild-Ragout. Unter den ersten Gästen: Prälat Franz Mantler und Hermann Jagenteufel sowie SPÖ-Fraktionsführer Patrick Eber.

Neben einer Murauer-Seidlbar warten die Platter Feuerwehr-Kameraden mit einer Schirmbar auf, die am Freitagabend unter dem Motto “Rock ’n' Roll” stand. Unterstützt wurden die aktiven Mitglieder von der Feuerwehrjugend, die den Start des Festes am Freitagabend kaum erwarten konnte.

Das Fest findet bis Sonntagabend am Platter Anger statt. Highlights der Veranstaltung sind am Samstag ab 17 Uhr ein Festbetrieb mit der “Omega Band” und anschließender Après-Ski-Party sowie der Frühshoppen am Sonntag ab 10 Uhr mit anschließendem Mittagstisch und "Solid Gold Party" ab 17 Uhr.

