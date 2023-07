Das hat der Nationalpark Thayatal im Juli zu bieten

Mit der musikalisch-literarischen Wanderung „Musik ohne Grenzen“ startet am Samstag, 1. Juli, das Programm des Nationalparks Thayatal im Juli: Ab 16.30 Uhr geht es dabei von der Thayabrücke in Hardegg zur Einsiedlerwiese, über die neu errichtete Brücke hinüber auf die tschechische Seite und flussaufwärts zurück nach Hardegg. Das Streich-Holz-Quartett spielt dabei an den Aussichtspunkten und am Flussufer österreichische und tschechische Klassik.

Am Sonntag, 2. Juli, gibt es dann ab 14 Uhr einen Familiennachmittag bei der Thayabrücke. Bei dem vierstündigen Programm können die Gäste bei verschiedenen Stationen spielerisch viel über die Lebensweise der tierischen Nationalparkbewohner und insbesondere der Wildkatze erfahren.

Anekdoten von Gelegs und Trauttmansdorff

Ein Abend mit Weggefährten des Nationalparks: „Geschichten aus Prag“ stehen am Samstag, 8. Juli, im Bürgersaal des Retzer Rathauses auf dem Programm, wenn Ernst Gelegs und Ferdinand Trauttmansdorff ab 19.30 Uhr von ihren Erlebnissen in der tschechischen Hauptstadt erzählen, ihr Insiderwissen preisgeben und humorvolle Begebenheiten präsentieren. Veranstalter ist der ÖTK Retzer Land - Thayatal, eine Anmeldung wird empfohlen (15 Euro, beschränkte Plätze).

Im Juli starten zudem zwei Natur-Erlebniswochen – das „Junior Ranger Camp“ für Kinder zwischen 13 und 16 Jahren von 16. bis 21. Juli sowie „Wilde Ferien“ für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren von 23. bis 28. Juli.

Die Wildkatze steht im Juli mehrfach im Mittelpunkt: Am Samstag, 22. Juli, kann man sich ab 21 Uhr vom Nationalparkhaus in Hardegg aus in Begleitung von Rangern bei einer Wildkatzennachtwanderung auf die Fährte der Tiere begeben. Der Abschluss der Tour durch den nächtlichen Wald ist eine Wildkatzen-Nachtfütterung. Spezialausgaben für Kinder gibt es am 15. und 29. Juli, jeweils ab 20 Uhr.

www.np-thayatal.at