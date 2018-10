Die Ausstellung „Der Wilde Osten vor 1.000 Jahren" im Hollabrunner Stadtmuseum „Alte Hofmühle“ hat sich zum Publikumsmagneten entwickelt.

Inhaltlich geht es um die Neubesiedelung des Raumes Hollabrunn im Hochmittelalter durch Baiern und das spätere „Versinken“ ganzer Dörfer und Burganlagen in unserer Region.

„Am vergangenen Sonntagvormittag hatten wir über 50 Besucher“, berichtet Ausstellungsleiter Gerhard Hasenhündl vom Hollabrunner Museumsverein, der das Museum betreibt. Und es gebe immer noch reges Interesse und laufend Anfragen zu Führungen durch die Ausstellung.

„Wir haben daher beschlossen, an zwei zusätzlichen Tagen aufzusperren und den Start unserer Winterpause zu verschieben“, erklärt Museumsvereinsobmann Klaus Altmann.

Statt 26. Oktober gilt nun der 1. November (Donnerstag) als letzter Öffnungstag. Und: Es wurden zusätzliche Termine für Führungen durch die Ausstellung terminisiert.

Damit ist heuer noch am Freitag, dem 26. Oktober und am Sonntag, dem 28. Oktober sowie am 1. November geöffnet. An den beiden Oktobertagen finden zudem jeweils um 10 Uhr Führungen mit Hasenhündl statt.

Mehr auf der Ausstellungs-Website www.wilder-osten.at, wo auch der Film zur Ausstellung sowie Infos zu den Rekonstruktionen und dem Begleitbuch zu finden sind.