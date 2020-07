Fünf Stunden hatten Interessierte vergangenen Donnerstag Zeit, sich über den geplanten Windpark in Wullersdorf zu informieren. Das Projekt begleitet die Gemeinde seit knapp 15 Jahren. Jetzt steht es – in veränderter Form – kurz vor der Einreichung.

Fünf statt acht Windkraftwerke südlich des Locatelli-Waldes sind geplant. Auf die ursprünglich angedachten Standorte am Wald wurde verzichtet.

„Windkraftanlagen sind die teuerste Form der Energiegewinnung.“ Edi Himmelbauer, Winzer aus Untermarkersdorf

Die Windkraft Simonsfeld AG stieg 2009 in das Projekt ein und hat es nun zur Gänze übernommen. Ruhig und durchwegs positiv ging die Projektpräsentation, zu der die Betreiber eingeladen hatten, über die Bühne. Zumindest bis eine Stunde vor Schluss, da fielen nämlich die Gegner, großteils aus dem Pulkautal, in den Wullersdorfer Gemeindesaal ein. Aktionskünstler Wolfgang Gantner aus Immendorf warf einen Blick auf die Visualisierungen und meinte: „Die haben nichts mit Immendorf zu tun, die sind Blödsinn.“ Von dieser Meinung ließ er sich nicht abbringen.

Keine Garantie, dass es bei fünf Anlagen bleibt

Die fünf geplanten Windräder mit einer Gesamthöhe von je knapp 260 Metern würden das Landschaftsbild nachhaltig zerstören, so das Hauptargument der Kritiker. Ihre größte Angst ist, dass es nicht bei den fünf Windkraftanlagen bleibe. Eine Garantie, dass es nicht mehr werden, konnten auch die Vertreter der Windkraft Simonsfeld AG nicht aussprechen.

Bereits bestehende Windparks sollen verdichtet werden, unberührte Landschaft solle auch so bleiben – so lautet das Credo der Kritiker. „Verdichten alleine reicht nicht, wir brauchen einfach mehr“, fasste Stephan Parrer, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Landschaftsgestaltung, die Situation zusammen. Wenn Österreich seine Klimaziele erreichen möchte, dann müsse die erneuerbare Energie, und damit eben der Windstrom, ausgebaut werden. Projektleiter Christoph Hofbauer ergänzte zur Verdichtung: „Das wird ohnehin gemacht.“ Es müsse aber eben auch erweitert und die dafür vorgesehenen Flächen müssten genutzt werden.

„Windkraftanlagen sind die teuerste Form der Energiegewinnung“, sagte der Untermarkersdorfer Winzer Edi Himmelbauer. „Photovoltaikanlangen sind besser, da bist du auch unabhängig“, schlug er eine Lösung vor. Dass Windräder ein großer Einschnitt in das Landschaftsbild seien, beweisen für ihn Beispiele in Poysdorf oder im Burgenland: „Dort ist es nicht mehr so wie früher.“

„Wichtig ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können“, betonte Projektleiterin Tanja Bernscherer, die versuchte, die aufgeheizten Diskussionen zu kalmieren. Das sei mit vielen der Kritiker durchaus möglich. „Wir werden alles tun, um das Projekt realisieren zu können. Und sie werden alles tun, um es zu verhindern.“

Bürgermeister Richard Hogl besuchte die Veranstaltung gleich zu Beginn. „Wir müssen etwas in Richtung erneuerbare Energie tun. Auch wir haben Potenzial und wir müssen es nutzen“, ist der Landtagsabgeordnete überzeugt. So stehe er dem Projekt positiv gegenüber. Generell habe er in Einzelgesprächen gemerkt, dass die Stimmung eher positiv sei.

Das orten die Vertreter der Windkraft Simonsfeld ebenfalls. Warum sich die Stimmung in den vergangenen Jahren gewandelt hat? „Das Bewusstsein ist – sicher auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung – ein anderes geworden“, ist der technische Geschäftsleiter Markus Winter überzeugt.

Die Windkraft Simonsfeld will das Wullersdorfer Projekt im Herbst zur Umweltverträglichkeitsprüfung einreichen. „Wenn es keine Einwände gibt, dann wird es etwa acht Jahre dauern, bis die Anlagen errichtet werden“, sagt Hofbauer. Die Projekte werden extrem intensiv geprüft. „Das ist auch gut so.“

Bis dahin werde es noch einige Infoveranstaltungen geben. Die Bürger sollen über die Schritte transparent informiert werden. „Wir sind immer sehr offen“, sagt Bernscherer.

Die Projektleiter waren mit dem Besuch im Gemeindesaal zufrieden. Die verlängerte Öffnungszeit habe man gewählt, um – neben dem Austeilen von Schutzmasken – den Covid-19-Maßnahmen Rechnung zu tragen. So sollten größere Menschenansammlungen vermieden werden. Und: „Wir konnten uns für jede Frage genügend Zeit nehmen.“ Hofbauers Fazit lautete letztlich: „Wir gehen optimistisch in die Zukunft.“