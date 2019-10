Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister präsentierte ein neues Gütesiegel: Mit „Wir.feiern.sicher!“ soll die Umsetzung des neuen Jugendschutzgesetzes 2019 erfolgreich unterstützt werden.

NLK

Die Idee zu diesem Gütesiegel stammt aus dem Bezirk Hollabrunn, genauer gesagt aus Ziersdorf: Stefan Schröter ist JVP-Bezirksobmann und Jugendgemeinderat in Ziersdorf. Gemeinsam mit seinem JVP-Kollegen Maximilian Grusel aus Herzogenburg entwickelte er im Rahmen eines Ausbildungslehrgangs die Idee für dieses Gütesiegel.

Das Land NÖ erkannte den Mehrwert und förderte das Projekt mit 60.000 Euro. „Da kam es richtig in Schwung“, erzählt der Ziersdorfer. Gemeinsam mit der NÖ-Anlaufstelle Jugend:info und der Fachstelle für Suchtprävention wurde die Idee fachlich weiterentwickelt und konzipiert.

Gesetzesänderungen werden verstärkt kommuniziert

„Junge Menschen haben das Recht zu feiern, Spaß zu haben und dabei umfassend durch entsprechende Gesetze geschützt zu sein“, meinte Teschl-Hofmeister bei der Pressekonferenz in St. Pölten. Dort stellte sie gemeinsam mit Kurt Wittmann, dem Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal, das Gütesiegel vor. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei eben das neue Jugendschutzgesetz. Der Dirndlkirtag im Pielachtal am kommenden Wochenende ist die erste Veranstaltung, die das Gütesiegel zum Jugendschutz erlangt hat.

Die jüngste Gesetzesänderung trat mit Jänner 2019 in Kraft. „Diese gilt es jetzt verstärkt an die verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren. Eine Maßnahme dazu ist das neue Gütesiegel“, so die Landesrätin.

Neben der Ausweitung der Ausgehzeiten für junge Menschen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres brachte die Gesetzesänderung auch eine Ausweitung der Verbote für Alkohol und Tabakwaren mit sich. Mit dem neuen Gütesiegel „Wir.feiern.sicher!“ sollen Veranstalter, Vereine, Gastronomie und all jene, die mit jungen Menschen verantwortungsvoll feiern möchten, dabei unterstützt und für ihr Engagement ausgezeichnet werden.

Gütesiegel für vertrauenswürdige Veranstalter

Darüber hinaus trage das Gütesiegel zu einer positiven Wahrnehmung bei und soll helfen, eine vertrauenswürdige Grundlage für Veranstaltungen sicherzustellen.

Das neue Jugendschutzgesetz 2019 schützt Jugendliche vor negativen Folgen des Konsums von Alkohol und Rauchwaren und fixiert klare Ausgehzeiten, die der aktiven Lebensgestaltung junger Menschen von heute entgegenkommen.

Die konkreten Änderungen brachten eine Anhebung der Ausgehzeiten von 22 auf 23 Uhr bis 14 Jahre. Von 14 bis 16 Jahre dürfen Jugendliche bis 1 Uhr wegbleiben. Beim Konsum von Tabakwaren und gebranntem Alkohol gab es eine Anhebung des Alters: So dürfen beide Güter erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres erworben werden.