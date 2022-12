Josef Schirmböck: „Opposition wollte meinen Rücktritt“

Werbung

„Ich habe meine Funktionen nur zurückgelegt, weil es die Oppositionsparteien zur Bedingung gemacht haben, um eine weitere Zusammenarbeit beizubehalten; nicht, weil ich von der WAV Geld kassiert habe“, will Josef Schirmböck im NÖN-Gespräch klarstellen, warum er gegangen ist. Wie berichtet, legte er seine Funktionen als Leiter der Projektgruppe „Rathaus neu“ und Ortsvorsteher von Untergrub zurück.

Josef Schirmböck ging als Ortsvor- steher, weil Opposition es so wollte. Foto: zVg

Er erhielt nämlich Geld von der WAV, davon wusste der Gemeinderat nichts. Seine Honorare habe er als Unternehmensberater über die WAV abgerechnet, bestätigt er. „Dadurch entstanden der Gemeinde keine Kosten“, betont Schirmböck. Und genau darum „sah und sehe ich auch keine Verpflichtung, es irgendwo, irgendjemandem zu melden“. Den vollen Nutzen dieser Projektarbeit habe die Marktgemeinde Göllersdorf, „zu null Kosten“, wiederholt er und hofft, dass seine Arbeit nun fortgesetzt werde.

Denn knapp ein Jahrzehnt blieben viele Projektansätze erfolglos, obwohl sie der Gemeinde schon Geld kosteten. Sogar Bürgerbefragungen seien beschlossen und wieder abgesagt worden. „Mit Spätherbst 2021 begann die intensive Projektarbeit, von mir geleitet“, erinnert Schirmböck.

Die im Projekt erarbeiteten Verträge und Vereinbarungen seien rechtsgeprüft und in allen Gremien einstimmig beschlossen worden; bis zur rechtskräftigen Baubewilligung Ende November. Das Gesamtprojekt habe „alle langjährig und überparteilich geforderten Funktionen erfüllt“, schildert Schirmböck.

Die Oppositionsparteien werfen dem ehemaligen Projektleiter einen Vertrauensbruch vor. Es sei moralisch fragwürdig, wenn ein Ortsvorsteher „die eigene Gemeinde in Verhandlungen vertritt, aber vom Verhandlungspartner bezahlt wird – und das im Wissen und Auftrag des Bürgermeisters“, postet etwa die Bürgerliste auf Facebook.

Auch die SPÖ will sich, laut Stefan Hinterberger, für eine restlose Aufklärung der Causa einsetzen: „Schirmböck könnte nur ein Bauernopfer gewesen sein“, mutmaßt er. Für ihn ist klar, dass er sich an Fakten halten will und „den Skandal aufarbeiten, mit allen möglichen Konsequenzen“.

Als „seltsam und traurig“ bezeichnet FPÖ-Mandatar Ernst Suttner die ganze Sache. Er war zunächst sprachlos, weil er die Zusammenarbeit mit Josef Schirmböck als sehr angenehm empfand.

FPÖ-Suttner hofft auf kompetenten Ersatz

Jetzt denke er über einige Vertraulichkeiten nach, nachdem der „ehrenamtlich arbeitende Schirmböck einiges an Geld für das Projekt seitens der WAV erhalten hat“. Stutzig mache ihn außerdem, dass der Gemeindechef die verrechnungswürdigen Stunden freigegeben habe. „Ich hoffe, dass wir bald kompetenten Ersatz gefunden haben und mit unserem Projekt fortfahren können.“

„Ein Vertrauensbruch entsteht durch die Opposition, die nicht Wort gehalten hat und dieses Thema über Medien austrägt“, kontert Schirmböck, der sich fragt, wie eine Nachricht, die nur an die Ortsbevölkerung gerichtet war, zur NÖN gelangen konnte ...

Aufgelegter Aufreger

