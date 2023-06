Retzbacherhof ist Weinviertler Top-Wirt 2023/24

Es war die 24. Top-Wirte-Prämierung, mit der die herausragenden Leistungen heimischer kulinarischer Ausnahmetalente vor 500 geladenen Gästen unter Moderation von Rainer Pariasek gewürdigt wurden. Der Titel als Niederösterreichs Top-Wirt 2023/24 ging an das Landhasthaus Essl aus Rührsdorf (Region Donau). Im Weinviertel waren Pollak’s Wirtshaus aus Unterretzbach und die Gastwirtschaft Neunläuf aus Wilfersdorf nominiert. Das Rennen machte Pollak, der auch das Amt des Obmanns der NÖ Wirtshauskultur innehat.

Bewertet wurden neue kulinarische Konzepte, eine nachhaltige Herangehensweise in den Wirtshausküchen, mehr Qualität bei den Produkten, viel Saisonalität, mehr Regionalität sowie ein respektvoller Umgang mit Mitarbeitern und Gästen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte den unschätzbaren Beitrag, den die heimischen Wirte in Bezug auf Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Tradition, Innovation und Genuss mit Leidenschaft und Kompetenz leisten.

Auch Hausgnost und Winkelhofer sind Top-Wirte

52 Wirtshäuser, welche die freiwillige Top-Wirte-Testung bestanden haben, erhielten an diesem Abend das Prädikat „Ausgezeichnete Wirtshauskultur“. Aus dem Bezirk Hollabrunn dabei: das Landgasthaus Winkelhofer von Gisela und Johannes Winkelhofer in Eggendorf am Wald, das Gasthaus an der Kreuzung von Martina und Manfred Hausgnost in Guntersdorf und eben der Retzbacherhof.

An Obmann Pollak war es dann auch, Marie-Theres Weichslbaum & Philipp Essl vom Landgasthaus Essl aus Rührsdorf zu würdigen: „Heutzutage legen Menschen großen Wert auf ein stimmiges, kulinarisches Gesamtkonzept. Das Landgasthaus Essl beweist Weitblick und verkörpert die Werte der Niederösterreichischen Wirtshauskultur eindrucksvoll. Neben der hohen Qualität bei der Zubereitung der Speisen sind es die gelebte Gastlichkeit sowie die mutig-neu interpretierten Gerichte, die den Ausschlag gegeben haben.“