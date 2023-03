Babinskys Warnruf: „Hilfe, bevor es für viele zu spät ist“

„Es war für uns alle sehr wichtig, noch vor Weihnachten zu hören, dass die Bundesregierung weitere Energiehilfen bereitstellen wird. So konnten wir guten Mutes ins neue Jahr gehen“, sagt Babinsky. Doch wenn jetzt nicht bald klar sei, wie man an die angekündigten Energiehilfen kommt, sehe er für viele Betriebe im Bezirk Hollabrunn schwarz.

Bis heute gebe es weder eine Richtlinie für den Energiekostenzuschuss 2 noch für das Pauschalförderungs-Modell. „Das bedeutet, betroffene Betriebe können nicht um die versprochenen Energiehilfen ansuchen“, weiß Babinsky von der Not vieler Unternehmen, die dringend Unterstützungsgelder benötigen. Dementsprechend sei rasches Handeln erforderlich.

Zigtausende Euro an Mehrkosten ...

Der Bezirksstellenobmann stellt das Problem anhand eines Beispiels dar: „Ein kleiner Lebensmittelhändler mit 180 m² Verkaufsfläche hatte 2021 Stromkosten von rund 8.000 Euro. In diesem Jahr muss er voraussichtlich 44.400 Euro für Strom bezahlen. Das sind Mehrkosten von 36.400 Euro. Dazu kommen noch Zusatzbelastungen aufgrund gestiegener Personalkosten und der allgemeinen Inflation.“ Es handle sich also um Mehrkosten, die nicht zur Gänze an Kunden abgewälzt werden können und für viele Betriebe unüberwindbare Hürden darstellen: „Sämtliche angekündigten Energiehilfen müssen umgehend bei unseren Betrieben ankommen!“, fordert Babinsky.

Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ein Vorschuss, der mit nachfolgenden Auszahlungen gegengerechnet werden könnte, meint Babinsky: „Es gibt Wege, rasch und unbürokratisch zu helfen. Diese müssen jetzt diskutiert und umgesetzt werden, bevor es für viele Unternehmen zu spät ist.“

