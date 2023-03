Zu viel! Hollabrunner Grüne wettern gegen Wohnbauten

„Wir bekommen wöchentlich Beschwerden, dass unser Ortsbild zerstört wird. Und wir hören Sorgen, dass unsere Infrastruktur auf dieses rasante Wachstum nicht ausgelegt ist“, sagt Grünen-Gemeinderat Georg Ecker. Er fordert eine rasche Überarbeitung der Baubestimmungen, „damit der überbordende Bau von mehrgeschoßigen Wohnbauten wieder in geregelte Bahnen gelenkt werden kann und Bauten auf ein für die Anrainer verträgliches Ausmaß beschränkt werden“.

Versiegelung finde mittlerweile nicht nur am Ortsrand statt, sondern erfasse zunehmend innerstädtische Grünflächen, beklagt Ecker: „Diese wären aber besonders wichtig, um in Hitzesommern als natürliche Klimaanlagen zu fungieren.“ Er habe dennoch den Eindruck, dass das ungezügelte Wachstum von der ÖVP noch immer begrüßt und weiter forciert wird.

Hier ist auf den Schutz des Ortsbilds besondere Rücksicht zu nehmen Georg Ecker, Die Grünen

Das stellt ÖVP-Stadtrat Günter Schnötzinger in Abrede: „Von unserer Seite werden keinerlei Wohnbaumaßnahmen forciert.“ Und: „Natürlich hören wir auch Bedenken von Anrainern und nehmen die Sorgen auch sehr ernst.“ Infrastrukturell sei die Gemeinde hingegen sehr gut gerüstet.

„Wir müssen die Baubestimmungen so abändern, dass nur das gebaut werden kann, was Versiegelung hintanhält und mit unserem Ortsbild verträglich ist“, sagt Ecker. Der Baudruck habe auch die Gartenstadt oder einzelne Katastralgemeinden erfasst. „Hier ist auf den Schutz des Ortsbilds besondere Rücksicht zu nehmen. Durch Ortsbildgutachten kann auch im Bauverfahren noch eingegriffen werden. Diese sollen daher zwingend durchgeführt werden, wenn ein neuer Wohnbau in einem Gebiet entsteht, wo bisher nur Einfamilienhäuser stehen“, fordert der Grünen-Gemeinderat.

Seine Partei habe im zuständigen Liegenschaftsausschuss schon eindringlich darauf hingewiesen. „Aufs Ortsentwicklungskonzept zu warten, das schon lange versprochen wird, ist zu wenig“, betont Ecker.

ÖVP: Ortsbild wird bei jeder Einreichung geprüft

Dass die Gemeinde hier untätig ist, stimme nicht, entgegnet Schnötzinger: Sehr wohl würden Bebauungsbestimmungen einschränkender definiert, überarbeitet und teilweise auch neu verordnet. „Wir binden die Bevölkerung hierzu ein und werden das, so wie in Sonnberg erfolgreich umgesetzt, auf weitere Katastralgemeinden umlegen. Wir waren es, die auch regionale Bausperren angeregt haben, welche einstimmig beschlossen wurden.“

Das Ortsbild müsse ohnehin bei jeder Einreichung geprüft und begutachtet werden, so der ÖVP-Stadtrat: „Hier werden den Bauherren auch Auflagen erteilt.“

Die Schritte zu allen Bebauungsbestimmungen seien im Liegenschaftsausschuss besprochen worden, aber: „Bei der Abwicklung gibt es gesetzliche Fristen, die wir einhalten müssen.“

Ist Ambiente des Gerichtsberg-Kellerplatzls zerstört?

Konkret nennt Ecker etwa das Gerichtsberg-Kellerplatzl, dessen Ambiente durch einen Wohnbau zerstört sei. Schnötzinger sieht das anders und betont: „Wir überarbeiten auch Bebauungsrichtlinien für unsere Kellergassen, haben mit der Sitzendorfer Kellergasse begonnen und sind hier nicht nur gut unterwegs, sondern Vorbild für Land und viele andere Gemeinden.“

Aus Raumordnungssicht sei es jedenfalls sinnvoller, innerorts zu verdichten als zusätzliche Flächen zu erschließen und zu versiegeln. Zivilrechtliche Verkäufe gewidmeter Liegenschaften seien aber nicht zu verhindern: „Natürlich ist jede Veränderung der Nachbarschaft fruchtbarer Boden für Sorge – wir alle wollen so wenig wie möglich verändern“, unterstreicht Schnötzinger. Bauwerber werden ersucht, sich mit den Anrainern so früh wie möglich abzustimmen. Durch Dialog könne oft noch etwas bewirkt werden.

