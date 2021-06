Im Bezirk Hollabrunn wurden fünf Schaugärten damit ausgezeichnet: die Amethyst Welt Maissau, der Englische Garten am Heldenberg in Kleinwetzdorf, Brigitte Fröhlich in Ziersdorf, das Frauenprojekt „Luna“ in Hollabrunn sowie Susis Pflanzentausch in Schöngrabern.

Die Schaugärten seien Wohlfühl- und Inspirationsoasen für Landsleute und Touristen, gratulierte Eichtinger: „Dieser Erfolg ist maßgeblich auf unsere großartige Gartenkultur und die liebevolle Pflege der Schaugärtner zurückzuführen.“ Die Vielfalt der Erlebnisse reicht von Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten und Parkanlagen über private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis hin zur ökologischen Gartenschau.

Die Auszeichnung „Goldener Igel“ erhalten jährlich jene, die die drei Kernkriterien der Initiative „Natur im Garten“ umsetzen sowie in Qualität und Umfang überzeugen. Der Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünger und Pestizide sowie Dorf ist besonders ausschlaggebend.

Am 19. und 20. Juni gehen die „Schaugartentage Niederösterreich“ in Szene. Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens bietet das heurige Sammelpass-Gewinnspiel: Wer bis 31. Jänner 2022 den mit zehn Stempeln gefüllten Pass an schaugaerten@naturimgarten.at übermittelt, wird mit einem Gratisticket in einen Top-Schaugarten oder mit einem Gartenbuch belohnt. Außerdem wird unter allen Einsendungen ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.