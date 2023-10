Wohltätigkeit zum Hören Benefizabend: Wenn der Zorn Gottes Hollabrunn trifft

Er war eines der größten Musikgenies seiner und nachkommender Komponistengenerationen und sein Mythos ist über die Jahrhunderte gewachsen: Wolfgang Amadeus Mozart. Dessen Requiem wird im Rahmen eines Benefizkonzerts des Hollabrunner Rotarier-Clubs am 27. Oktober in der der Stadtpfarrkirche Hollabrunn zu hören sein. Foto: Erzdiözese Wien

T ue Gutes und musiziere deswegen. So oder so ähnlich könnte die Parole beim Rotary Club Hollabrunn-Weinland gelautet haben. Im Rahmen eines Benefizkonzertes ist am 27. Oktober um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mozarts „Requiem“ zu hören. Der Erlös des Konzerts kommt „bedürftigen Mitmenschen, vor allem in der Region Hollabrunn“ zugute.