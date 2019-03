Die FPÖ ortet niederösterreichweit eine Preisexplosion der Wohnkosten und einen groben Mangel an leistbaren Wohnungen für junge Menschen. So wird diesbezüglich am Dienstag auch in der Gemeinderatssitzung in Hollabrunn ein Dringlichkeitsantrag am Plan stehen, eingebracht vom blauen Bezirkschef, Gemeinderat Christian Lausch.

Es brauche eine starke Wohnbauoffensive mit leistbaren Startwohnungen als Sprungbrett zum späteren Eigentum. Damit würde man Perspektiven vor Ort bieten und drohender Abwanderung entgegenwirken, meint Lausch.

FP-Lausch fordert leistbare Startwohnungen für Junge

Im Sinne des Antrags soll der Bürgermeister aufgefordert werden, mit der Landesregierung in Verhandlungen zu treten und alle Maßnahmen zu ergreifen, um ausreichend leistbare Startwohnungen für Junge zu schaffen, die eine Maximalmiete von 5 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten.

Nun liegt es am Hollabrunner Gemeinderat, dieses Thema für derart dringlich zu befinden, dass es am Dienstagabend den Weg auf die Tagesordnung schafft.

Blau-Gelb-Vorrang für Landsleute

Indes gab es heute, Freitag (22. März), bereits eine Aussendung der ÖVP zur blau-gelben Wohnbaustrategie. Mit dieser werde auf die neuen Bedürfnisse und Herausforderungen im Wohnbau eingegangen, sodass das Wohnen für alle Landsleute und in allen Lebensformen leistbar bleibe. Drei Stoßrichtungen werden vorgegeben: die Schaffung von Anreizen fürs Wohnen im ländlichen Raum; die Stärkung des Eigentums sowie ein Blau-Gelb-Vorrang für die Landsleute bei der Wohnungsvergabe.

VP-Hogl freut sich über Unterstützung beim Wohnbau im ländlichen Raum

Im Bezirk Hollabrunn wurden in den letzten vier Jahren insgesamt 197 Millionen Euro in den Neubau von 788 Wohnungen und die Sanierung von 1.304 Wohneinheiten investiert. Damit sei ein Mehrwert für alle Menschen gelungen, meint VP-Bezirkschef Richard Hogl: „Vor allem für uns in den Regionen ist es besonders erfreulich, dass der Wohnbau im ländlichen Raum gefordert und unterstützt wird."