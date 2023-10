Hunderte Häuser verwaist: Schmidatal will gegensteuern

„Grünland wollen wir keines mehr verbauen“, betont Sitzendorfs Bürgermeister Martin Reiter im Gespräch mit der NÖN. Er besuchte eine Veranstaltung zu diesem Thema, denn in der Gemeinde gibt es 12,35 Prozent Wohngebäude und Wohnungen ohne Wohnsitzangabe. „138 Objekte von insgesamt 1.117 stehen leer“, bringt es Reiter auf den Punkt. „Sind diese Objekte im Ortskern, verwaist dieser", schildert der Bürgermeister und führt weiter aus: „Diese leerstehenden Gebäude werden weder vermietet noch verkauft, daher gibt es im Ort oft keine Baugründe und am Ortsrand wird Grünfläche verbaut. Dabei bietet der Ortskern die komplette Infrastruktur mit Schulen und Geschäften." So soll nun laut über eine Leerstandsabgabe nachgedacht werden, informiert Reiter.

Als positives Beispiel führt der Gemeindechef die neue Wohnhausanlage am Klosterplatz an. Statt des Kinderheimes gibt es eine Wohnhausanlage mit 23 Wohnungen. „Etwa die Hälfte der Wohnungen brachte uns neue Sitzendorfer.“ Das nächste Projekt gegenüber der neuen Wohnhausanlage ist in Planung. Dort soll in den nächsten Jahren betreubares Wohnen entstehen. „Insgesamt sind wir in Sitzendorf aber immer noch gut aufgestellt“, meint Reiter.

14,72 Prozent der Ziersdorfer Gebäude verwaist

Einen Unterschied zwischen Ziersdorf und seinen Katastralgemeinden (KGs) gibt es bei leerstehenden Gebäuden, meint Bürgermeister Hermann Fischer. Die KGs seien weniger betroffen. In dieser Gemeinde stehen 234 Gebäude von 1.590 leer, das sind 14,72 Prozent. „Es ist schade, wenn größere Flächen mit Wohnfläche nicht genutzt werden. Es wird ein Umdenken eintreten müssen, um die Bodenversiegelung in einem erträglichen Maß zu halten“, ist Fischer überzeugt. Dass leerstehende Häuser nicht vermietet werden, liege wohl an der Sanierungsbedürftigkeit der Objekte, glaubt er.

In der Gemeinde Heldenberg beläuft sich der Leerstand der Gebäude auf 10,37 Prozent, das sind 67 von 646 Objekten. Doch in den Orten tut sich einiges: „Bei diesen Zahlen sind auch Häuser dabei, die verkauft und bereits hergerichtet werden. Das heißt, dass diese Gebäude noch nicht bewohnt werden und daher in der Statistik auftauchen“, erklärt Bürgermeister Günther Brandstätter. In seinem Wohnort Glaubendorf stehen wenige Häuser leer. „Bei uns besteht auch Nachfrage nach alten Häusern“, schildert er und freut sich besonders über die liebevolle Restaurierung eines historischen Hauses im Glaubendorfer Ortszentrum.