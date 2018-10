Stadtrat Wolfgang Scharinger ist nach einer Gelenksoperation zurzeit auf Krücken oder gar im Rollstuhl unterwegs. „Ich habe mein Bad behindertengerecht herrichten lassen. Meine Behinderung schreitet voran“, berichtet der Hollabrunner. Dafür will er nun den Handwerkerbonus in Anspruch nehmen. „Das geht aber nur online!“, ärgert sich Scharinger.

So etwas könne man in 30 bis 40 Jahren verlangen, wenn „keiner von meiner Generation mehr da ist“, aber nicht jetzt. Denn es gebe mehr Menschen wie ihn, die mit dem Computer nicht auf Du und Du sind.

„Wir bekommen kein zweites Gleis. Wir bekommen auch nicht mehr Waggons, zum Arzt schickt man mich nach Wien – und jetzt das auch noch“Wolfgang Scharinger

Wer den Förderantrag wie Scharinger nicht online ausfüllen kann, der könne dies auch persönlich im Regierungsviertel in St. Pölten machen oder in einer der Beratungsstellen der Abteilung Wohnungsförderung, ist auf der Homepage des Landes zu lesen. Diese Beratungsstellen befinden sich in zehn Bezirkshauptmannschaften, Hollabrunn ist nicht darunter.

Eine Tatsache, die den Blutdruck des Stadtrats in die Höhe schnellen lässt. „Die sitzen da um unser Steuergeld! Die werden das doch im Bürgerbüro auch ausfüllen können“, ist Scharingers Unmut groß. Er müsse nun die Korneuburger BH aufsuchen, was mit seiner Behinderung beschwerlich sei. „Jetzt kann man wieder sagen: Der Scharinger ist deppert. Aber es gibt mehr Menschen wie mich!“

„Wir bekommen kein zweites Gleis. Wir bekommen auch nicht mehr Waggons, zum Arzt schickt man mich nach Wien – und jetzt das auch noch“, blickt der Stadtrat neidvoll nach Tulln oder Gänserndorf. „Wissen die, dass Hollabrunn auch zu Österreich gehört?“

Auch die BH Hollabrunn hilft beim Ausfüllen

„Ich verstehe die Aufregung nicht“, entgegnet Bezirkshauptmann Andreas Strobl im NÖN-Gespräch. „Herr Scharinger hätte bei uns einfach anrufen können.“ Es stimme zwar, dass in Hollabrunn keine Abteilung der Wohnungsförderung sei, allerdings wird auch den Hollabrunnern vor Ort geholfen, einen solchen Antrag auszufüllen.

„Bei uns melden sich immer wieder Personen, die keinen PC haben, aber eine Förderung in Anspruch nehmen möchten“, weiß Strobl. Diese werden vom Bürgerbüro informiert, wann ein Mitarbeiter der Wohnungshilfe in Hollabrunn vorbeikomme. „Einen solchen Termin können wir auch für Herrn Scharinger ausmachen.“