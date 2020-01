Die Bezirkshauptstadt Hollabrunn ist fest in ÖVP-Hand. Dafür, dass das so bleibt, will Bürgermeister Alfred Babinsky sorgen. Er führt das Team der Volkspartei in die Gemeinderatswahl am 26. Jänner. Die gute Zusammenarbeit mit der Opposition war ihm bei seinem Amtsantritt im Juli 2019 ein Anliegen. Doch diese will an Bedeutung gewinnen. Mit welchen Themen und Visionen für die Stadt? Das wird die Hollabrunner NÖN am Mittwoch, 8. Jänner, bei einer Podiumsdiskussion in der Location2020 (Pfarrgasse 4/Schmiedgasse 7) hinterfragen.

Dass Alfred Babinsky mit einer Ausgangslage von 23 von 37 Mandaten die absolute Mehrheit in Hollabrunn verliert, erscheint unwahrscheinlich. Wie will er die Stadt in den nächsten fünf Jahren entwickeln?

Die Schar seiner Herausforderer und schärfsten Kritiker ist namhaft: SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant spart selten mit spitzzüngigen Kommentaren; Bürgerliste-Anführer Wolfgang Scharinger ist nicht zufällig ein Dauerbrenner in der Hollabrunner Lokalpolitik; Nationalratsabgeordneter Christian Lausch will die FPÖ wieder in die Spur bringen; und Landtagsabgeordneter Georg Ecker will mit dem Aufwind der Grünen möglichst weit nach vorne segeln. Ein interessanter Abend ist mit dieser Runde garantiert.

Alle Interessierten sind eingeladen, mitzudiskutieren. Beginn ist um 17 Uhr.