Harald Pollak hielt am Montag in der Küche des Caritas-Bauernhofes für Menschen mit Behinderung wieder einen Kochworkshop ab. Er will ihnen Zugang zu regionalen Produkten und zur einfachen Küchen mit saisonalen Speisen ermöglichen – und hatte Spaß im Tun.

Zellersuppe mit gelben Rüben und Maroni, Schweinskotelett mit Zwiebelsauce und Erdäpfeln, Apfelstrudel mit Zimt und Lebkuchen-Gewürz stand am Speiseplan. 14 Klienten aus den Tagesstätten Hollabrunn, Unternalb und Retz teilten sich in Gruppen die Arbeit. Drei Betreuerinnen halfen ihnen zum Teil beim Erdäpfel reißen oder Zwiebel schälen.

Spitzenkoch darf seine Haube behalten

„Der Kurs war gleich ausgebucht“, erzählt Elisabeth Saliger-Sailer, pädagogische Koordinatorin. Manche Caritas-Klienten bereiten sich so auf ein selbstständiges Wohnen vor. Immer wieder stellten sie dem Haubenkoch Fragen, etwa über seine Arbeit im Wirtshaus oder woher die verarbeiteten Äpfel sind; übrigens: direkt aus Unternalb (Petricek).

Pollak leitete unentgeltlich den Kurs und möchte damit der Gesellschaft etwas zurückgeben. Dass er weiterhin gut unterwegs ist, zeigen zwei Umstände. Er zählt auch 2018 zu den 62 Top-Wirten Niederösterreichs. Die NÖ Wirtshauskultur überprüft anonym die Qualität der Speisen des Gastgebers und das bisschen Mehr, das den Unterschied macht: eine Extraportion Kreativität, die zusätzliche Prise Service oder viel Hausgemachtes.

„Gault&Millau“ verlieh ihm zudem wieder eine Haube (14 von 20 Punkten). Pollak freut insbesondere die Bewertung, die dazu animiere, zu ihm zu kommen. Die Jury lobte unter anderem die Zwiebelsuppe mit Blunzenstrudel, den Seesaibling – serviert mit Räucheraal, Erdäpfelnockerln und Räucherforellen – oder die Mohnpofesen mit Tannenwipfelcreme.