WorldSkills 2022 Radlbrunner tischlert in Basel um Gold

Lesezeit: 3 Min SS Sylvia Stark

Udo Gnadenberger mit einem Holzschrank aus Eiche und einer Furniereinlage aus Ahorn und Nuss. Die Holzverbindungen müssen passen – unter Stress … Foto: Sylvia Stark

U do Gnadenberger von der Tischlerei Grünzweig in Ziersdorf sprach vor seiner Abreise in die Schweiz mit der NÖN.