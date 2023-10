Barriere-Bahnhöfe: Bürgermeister erklärt sich im „Dorftrommler“

Dass es Beschwerden über die fehlende Barrierefreiheit der Bahnhöfe gibt, streitet der ÖVP-Abgeordnete und Gemeindechef Hogl gar nicht ab. Doch er will nicht nachgeben in seinem Widerstand gegen die ÖBB, die schließlich Besitzer der Anlagen und Auftraggeber der Baumaßnahmen sei. Im kommenden „Dorftrommler“ erläutert er nicht zuletzt wegen der lautender werdenden Kritik an der fehlenden Barrierefreiheit nun Punkt für Punkt, warum die Gemeinde die Kosten nicht auf sich nehmen will.

So weist Hogl darauf hin, dass Wullersdorf seinen vereinbarten Anteil bei den Park & Ride-Anlagen erfüllt hat sowie den Kehr- und Schneeräumdienst übernimmt. Bei der Errichtung der Bushaltestelle in Hetzmannsdorf habe die Gemeinde 76.000 Euro vorgestreckt und rund die Hälfte davon vom Land retour bekommen.

Kein Verständnis zeigt der Bürgermeister dafür, dass „das oft beklagte WC am Bahnhof“ laut ÖBB nur geöffnet werden kann, wenn es die Gemeinde pflegt. „Es gibt keinerlei übergeordnete Vereinbarung mit irgendwem, geschweige denn eine gesetzliche Verpflichtung.“ Dass die Betonrampen auf den Bahnhöfen - für Kinderwägen, Fahrräder etc. - aus Sicherheitsgründen entfernt wurden, empfindet Hogl ebenso als Fehlentscheidung.

Rechenbeispiel 1: 885.000 Euro in 30 Jahren

Auf eine 30-jährige Vertragsdauer wären es jedenfalls 885.000 Euro, die die Gemeinde Wullersdorf für ihrer barrierefreien Bahnhöfe berappen müsste. Viel zu viel und im Vergleich zu anderen, strukturstärkeren Gemeinden ungerecht, steht für Hogl fest. Die ÖBB biete ihren Fahrgästen dann eben keine Barrierefreiheit, wenn die Gemeinde nicht „mitspielt“. Das sei schließlich gesetzlich gedeckt, solange es im Umkreis von 50 Kilometern einen barrierefreien Bahnhof gibt.

Fragwürdig findet es der Bürgermeister auch, dass die Gemeinde die Kosten allein zu tragen hätte, wo sich doch das Einzugsgebiet der Öffi-Nutzer auf „neun bis zehn Gemeinden“ erstrecke. „Es gibt keinerlei gesetzliche Verpflichtung, dass die Gemeinde etwas beizutragen at, noch eine überregionale Vereinbarung. Dieses Vertragsdiktat ist von den ÖBB frei erfunden“, hält Hogl fest. Andere Gemeinden würden oft nur zähneknirschend einlenken, da sie andernfalls wirtschaftliche Nachteile befürchten. Manche seien in der glücklichen Situation, dass die Bahnhöfe aufgrund ihrer Anlage ohnehin barrierefrei sind.

Rechenbeispiel 2: Ein Viertel der Landeszuweisungen für die ÖBB

Und noch ein Rechenbeispiel hat der Bürgermeister parat: Wullersdorf erhält vom Land NÖ jährlich rund 125.000 Euro an Bedarfszuweisungen. „Davon sollen wir gleich rund ein Viertel den ÖBB abgeben, damit sie ihren ureigensten Aufgaben nachkommt.“

Vom Mai 2022 gibt es jedenfalls einen einstimmigen Beschluss des Wullersdorfer Gemeinderates, dass eine Kostenbeteiligung am barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe abgelehnt wird. Die ÖBB seien gefordert, nachzurüsten, bleibt Hogl bei seinem Standpunkt. Gespräche mit den Bundesbahnen gebe es laufend.