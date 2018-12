In Wullersdorf soll neues Baugebiet, die Gmoosbachsiedlung, erschlossen werden. Sechs Bewerber für die Bauplätze gibt es bereits, sie wurden von der Gemeinde aufgelistet und durften sich am Plan bereits ihre Grundstücke aussuchen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung musste VP-Bürgermeister Richard Hogl aber einen Rückschlag verkünden: Das verfügbare Areal sei in zwei Zonen geteilt worden. Bevor in Zone 2 gebaut werden darf, müssen alle Plätze in Zone 1 vergeben sein, so ein Raumplaner des Landes.

„Das hätte er vorher sagen müssen!“, ärgerte sich Gerhard Sklenar (SPÖ). Der Freiheitliche Ignaz Schnötzinger gab ihm Rückendeckung: „Ich versteh‘s auch nicht. Das ist doch eine Zone!“ Die Gemeinde habe bereits sehr viel Geld investiert. Er stellte den Antrag, der Gemeinderat möge den Bewerbern die Bauplätze verkaufen, denn: „Die zweite Zone ist ja genauso hergerichtet.“

Adolf Zahlbrecht: „Wir müssen das hindeichseln, dass die sechs dort bauen dürfen“

„Wir waren aus allen Wolken, als er angerufen hat“, war auch Gemeindeoberhaupt Hogl über die Auskunft nur einen Tag vor der Sitzung überrascht. „Die Gemeinde ist der Verkäufer und die entscheidet“, will Schnötzinger die Leute, die einen Bauplatz ausgewählt haben, nicht zwangsbeglücken. „Das ist gegen mein Rechtsempfinden.“

„Wir müssen das hindeichseln, dass die sechs dort bauen dürfen“, machte sich auch der parteilose Mandatar Adolf Zahlbrecht für die Anliegen der zukünftigen Wullersdorfer stark. „Wir können nicht auf so einen Kasperl warten …“ Das Gremium war sich einig, die Grundstücke wurden vergeben.