Brand: Zehnjähriger seilte sich aus Obergeschoß ab .

Bei einem Brand in einem Haus in Grund (Gemeinde Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn) am Mittwoch in den frühen Morgenstunden hat die Feuerwehr zwei Bewohner in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte sich laut Polizei ein Zehnjähriger mit Leintüchern aus dem Obergeschoß abgeseilt.