Feuerwehr-Ausbildungskurs: So gibt man Wissen präzise weiter

Die Wullersdorfer Wehr war Gastgeber, als am Freitag ein Ausbildungsmodul für Feuerwehrleute auf dem Programm stand. Mehr als 20 Kameraden aus dem Feuerwehrabschnitt Hollabrunn bekamen wertvolle Einblicke in die Grundlagen der Feuerwehrausbildung.

Zunächst erlernten die Teilnehmer praxisnahe Methoden, wie sie in ihrer eigenen Feuerwehr erfolgreich Ausbildung durchführen können. So wurden Techniken gezeigt, wie Vorträge präziser und verständlicher gestaltet werden können. Diese durften die Teilnehmer gleich in einem Vortrag an die Gruppe anwenden.

Im zweiten Teil des Moduls wurden verschiedene Einsatzszenarien innerhalb einer Gruppe simuliert, um praktische Erfahrungen zu sammeln und Wissen zu vertiefen. In Kleingruppen mussten die Kameraden selbst ein Szenario aufbauen und präsentieren.

Die Vortragenden Martin Baumgartner (FF Untergrub), Markus Engel (FF Guntersdorf) und Alexander Stangl (FF Puch) waren äußerst zufrieden mit der Motivation und dem Engagement der Gruppen. „Die Teilnehmer konnten wertvolles Wissen erwerben und ihre Fähigkeiten verbessern“, lautet Baumgartners Fazit. „Wir sind überzeugt, dass sie dieses Wissen in ihrer eigenen Feuerwehr erfolgreich anwenden werden“, ergänzte Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Zahlbrecht.

