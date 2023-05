FF-Übung: Zwei Brände zur selben Zeit

Zwei Brandeinsätze zur selben Zeit: Freitagabend „brannte“ ein landwirtschaftliche Halle in Hart-Aschendorf, gleichzeitig wurden die Feuerwehren der Marktgemeinde Wullersdorf zu einem „Wohnhausbrand“ in Maria Roggendorf gerufen, bei dem zusätzlich zwei Personen vermisst wurden. So sah das Übungsszenario für der jährlichen Unterabschnittsübung Wullersdorf aus.

Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte über die Landeswarnzentrale in Tulln. Dadurch wurden dann die neun Feuerwehren zu den beiden Übungsobjekten zugeteilt. In Hart-Aschendorf mussten lange Löschleitungen verlegt werden, um ausreichend Löschwasser zum Brandobjekt zu bringen.

Bürgermeister überzeugte sich von Schlagkraft seiner Feuerwehren

In Maria Roggendorf wurden zwei Atemschutztrupps zur Suche der vermissten Personen eingesetzt. Weiters mussten hier mehrere Strahlrohre aufgebaut werden, um die umliegenden Objekte zu schützen.

Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrmitglieder der neun Wehren mit 13 Fahrzeugen bei den beiden Übungen im Einsatz. Bürgermeister Richard Hogl war ebenfalls vor Ort und überzeugte sich von der Schlagkraft der Feuerwehren in seiner Gemeinde.

„Wir danken den Feuerwehren Hart-Aschendorf und Maria Roggendorf für die Ausarbeitung der Übungen und allen Mitgliedern für ihre Teilnahme“, lobt Markus Zahlbrecht, Abschnittsfeuerwehrkommandant von Hollabrunn und stellvertretender Kommandant in Wullersdorf, die Einsatzbereitschaft.

Im Einsatz waren:

FF Wullersdorf mit TLFA-2000, VRF, ALF und 18 Mitglieder

FF Grund

FF Hart-Aschendorf

FF Hetzmannsdorf

FF Immendorf

FF Kalladorf

FF Maria Roggendorf

FF Oberstinkenbrunn

FF Schalladorf

Gemeinde Wullersdorf

