Gedenkausstellung: „Miro war ein solider, fleißiger Mensch“

„Mit so einem Andrang hab‘ ich nicht gerechnet“, ist Andreas Semerad, Obmann des Kunst- und Kulturkreises Wullersdorf, stolz, dass der Veranstaltungssaal in der Galerie Stiegenwirt am Wullersdorfer Hauptplatz sowie ein weiterer Ausstellungsraum am Samstagnachmittag voller Menschen waren, die dem verstorbenen Künstler Mirsad Asceric gedenken wollten.

„Es ehrt uns, dass so viele gekommen sind“, war die Freude beim ehemaligen Gemeindearzt Josef Glasl groß, als er in den vollen Saal blickte. Er moderierte die Vernissage, denn Miro, wie der Künstler von allen genannt wurde, war sein Freund. „Es ehrt uns als Veranstalter und vor allem ehrt es den Künstler.“ Mirsad Asceric wurde im Jahr 2000 ein Wullersdorfer und erlag 2022 schließlich einer heimtückischen Krankheit, die ihn auch in seinem Schaffen beeinflusste, wie seine letzten Werke deutlich vor Augen führen.

Miro war nicht der exzentrische und hyperaktive Künstler. Er war ein solider, fleißig arbeitender Mensch. Josef Glasl

Mit dieser ersten Ausstellung im Jahr 2023 will der Kunst- und Kulturkreis (KuK) Wullersdorf dem Künstler gedenken. „Miro war nicht der exzentrische und hyperaktive Künstler. Er war ein solider, fleißig arbeitender Mensch“, beschrieb Glasl den akademischen Maler, der 1951 in Bosnien geboren worden war und der sich „Kraft seiner Ausbildung hinaufgearbeitet hat“. Ascerics Schwiegermutter war für die Vernissage aus Bosnien angereist, seine Witwe Vesna saß ebenfalls im Publikum und war vom großen Interesse an ihrem verstorbenen Mann gerührt. Ihre Tochter, sie ist klinische Psychologin in Deutschland, spielte zwei Klavierstücke und auch ihr Bruder war am Samstag in Wullersdorf dabei.

Weil Glasl fürchtete, dass seine Sprache nicht blumig genug sei, um das Leben von Miro zu beschreiben, hatte er einige Bilder vorbereitet. Er zeigte eine alte Ansichtskarte von Bijeljina, jener Stadt, in der Miro geboren wurde. Es folgten Fotos von Asceric als Student und Künstler. Er hätte mit seiner Familie als Professor für Kunst und Kunstgeschichte ein gutes Leben führen können. Doch der Bosnienkrieg zwang die Familie zu fliehen.

Miros erste Ausstellung war 1993 im Wullersdorfer Gemeindesaal

„Durch einen Krieg ist Miro hier her gekommen. Und nach einem Kriegsbeginn, dem Angriffskrieg auf die Ukraine, ist er wieder gegangen – für immer“, schilderte Glasl. Zunächst kam Miro mit seiner Familie im Oberstinkenbrunner Pfarrhof unter. „Wir haben ihm geholfen, alles auszuräumen, damit die Familie dort wohnen kann“, erinnert sich SPÖ-Gemeinderat Gerhard Sklenar nach der Eröffnung daran, wie er Miro kennengelernt hatte. Danach mietet die Familie ein Haus in Schalladorf, bis sie 2000 eines in Wullersdorf erstand.

Bereits 1993 stellte Miro in Österreich aus, im alten Wullersdorfer Gemeindesaal. „Er war ein begnadeter Kicker“, wurden bei Glasl Erinnerungen wach, als ein Foto eines gemeinsamen Fußballspiels an der Wand erschien.

Erster Auftraggeber war die Kirche

Er weiß, dass für den Künstler klar war: „Wenn ich meine Farben und meine Pinsel habe, dann kann ich meine Familie ernähren.“ Einer der ersten Auftraggeber in seiner neuen Heimat war Pater Godhalm. So zieren die Kirche und die Kapelle Werke von Mirsad Asceric. Marterl und Bildstöcke hat er ebenfalls restauriert. Nach der offiziellen Eröffnung, bei der es bosnische Schmankerl zu verkosten gab, machte Glasl mit einigen Gästen einen Rundgang durch den Ort, damit diese Miros Vermächtnis in natura sehen konnten.

Die Ausstellung, die von Nicole Wallrodt kuratiert wurde, ist noch am 13. und 14. Mai, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, in der Galerie Stiegenwirt am Wullersdorfer Hauptplatz zu sehen.

