Gemeinde besteht darauf: "Baugründe müssen verbaut werden!"

Wer von der Gemeinde Wullersdorf einen Bauplatz erwirbt, muss innerhalb von drei Jahren mit dem Hausbau beginnen. Wer das nicht schafft, kann um zwei Jahre verlängern. Geschieht dann immer noch nichts, kann die Gemeinde von ihrem Wiederkaufsrecht Gebrauch machen. Bis zur März-Sitzung war dies noch nicht der Fall.

„Sie müssen den Bauplatz zurückgeben“, so Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP) über Bauwerber. Das gefiel Ignaz Schnötziger nicht: „Ich seh’ nicht ein, dass wir hier so beinhart vorgehen; wenn, dann müssen wir alle gleich behandeln“, forderte der Freiheitliche. Besagter Bauwerber sei kein Einzelfall.

„Baugründe der Gemeinde sind keine Wertanlage“

„Wir haben ihnen gesagt, sie können den Bauplatz an die Kinder verkaufen. Das ist aber nie passiert“, erinnert SPÖ-Mandatar Gerhard Sklenar, dass die Gemeinde zu Kompromissen bereit war. „Man kann der Gemeinde keine Härte vorwerfen“, schaltete sich ÖVP-Gemeinderat Herbert Fellinger ein. Im Vertrag sei klar geregelt, dass es den Bauzwang gebe. „Baugründe sind da, um verbaut zu werden und nicht als Wertanlage“, meint Fellinger – jedenfalls, wenn es sich um gemeindeeigene Gründe handle.

Schnötzingers Parteikollege Adolf Zahlbrecht würde sogar noch weiter gehen: „Man muss innerhalb von drei Jahren bauen“, will er Bauplatzbesitzern „keinen Tag länger“ Zeit geben. „Wenn wir das jetzt nicht durchziehen, dann macht jeder, was er will“, ist Sklenar sicher, der Schnötzinger in einem Punkt zustimmt: Alle müssen gleich behandelt werden. Doch die Familie sei die erste gewesen, der die Gemeinde zugestanden hat, den Bauplatz innerhalb der Familie zu verkaufen. „Sie sind nicht kompromissbereit“, weiß Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP).

„Es stört mich, dass wir da einen rauspicken“, stimmte Schnötzinger gegen den Antrag, dass das Wiederkaufsrecht zur Anwendung kommt. Die restlichen Mandatare stimmten dafür.

Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung werde außerdem überlegt, ob der Bauzwang in der Gemeinde auf drei Jahre reduziert wird.

