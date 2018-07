„Ich erinnere mich noch, wie ich im Schulbus an der Kirche vorbeigefahren bin“, erzählte Edith Lackner bei der Eröffnung ihrer Praxis am vergangenen Sonntag von Kindheitserinnerungen. Auch jetzt prägt die Wullersdorfer Kirche ihr Bild: Lackner hat die Praxis von Gemeindearzt Josef Glasl übernommen. Am Wochenende lud sie zum Eröffnungsfest.

„Freuen uns über eine Ärztin, die hier verankert ist“

Josef Glasl war 32 Jahre für die Gesundheit der Wullersdorfer zuständig. „Ich hab’ gern hier gearbeitet“, betonte der nunmehrige Pensionist. „Die Gemeinde hat hier in eine Infrastruktur investiert, die Sinn macht. Nach 30 Jahren darf das sein“, sprach er die 180.000 Euro an, um die Ordination auf einen modernen, barrierefreien und klimatisierten Stand zu bringen ( wir berichteten, siehe hier und unten). „Ich wünsche dir das Vertrauen der Leute. Du hast schon Erfahrung und dich im Gesundheitswesen bewährt“, gab Glasl seiner Nachfolgerin mit auf den Weg.

„Wir freuen uns über eine Ärztin, die hier verankert ist“, begrüßte Bürgermeister Richard Hogl die Medizinerin. Es liege nun eine große Verantwortung auf ihren Schultern: nicht weniger als die Gesundheit der Region. Die Aufgaben der Ärztin seien ähnlich wie jene eines Bürgermeisters. Man müsse sich um die Sorgen der Menschen kümmern. „Aber beim Bürgermeister gibt’s keine Hoffnung. Da gibt’s nur Zahlen und Fakten. Bei ihr geht’s ums Überleben, da brauchst du Hoffnung“, sagte Hogl.

Er bedankte sich bei seinen Kollegen im Gemeinderat, die es möglich gemacht hatten, dieses Vorhaben „einstimmig und rasch“ über alle Fraktionen hinweg umzusetzen.

„Es ist eine Investition für die Zukunft“

Aus den geplanten 70.000 Euro für ein Provisorium – zunächst sollte die alte Arztpraxis nur als Übergangslösung für einen neuen Mediziner dienen – wurden am Ende 180.000 Euro, weil die Ordination dauerhaft am Hauptplatz 28 bleiben wird. „Wir haben nichts aus Jux und Tollerei gemacht; es ist eine Investition für die Zukunft“, erläuterte der Bürgermeister in aller Klarheit.

So wurde um etwa 25.000 Euro eine Klimaanlage installiert, in Zeiten des Klimawandels „ein Segen für die Ordination“. Ende August wird der Zugang zum Gebäude, in dem auch ein Zahnarzt untergebracht ist, barrierefrei gemacht. Das sind weitere 42.000 Euro, die die Gemeinde investiert.

„Auch wenn der Pfarrer schon einen Riesenhunger und einen Riesendurst hat, es muss vorher noch den Segen von oben geben!“, reklamierte sich Pater Godhalm humorvoll zurück ins Programm, nachdem Lackner etwas verfrüht das Buffet eröffnen wollte. „Ich könnte dafür beten, dass uns der Herr gesund bleiben lässt und Wunder wirken soll. Ich will Ihnen aber nicht ins G’schäft pfuschen“, ging es bei der Segnung launig weiter.

Der Wullersdorfer Pfarrer freute sich, dass das Gotteshaus und die Arztpraxis Nachbarn bleiben, denn beide seien für die Gesundheit und das Wohl der Menschen zuständig.