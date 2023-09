In der Galerie Stiegenwirt wird durch die Kunst gereist

In der Wullersdorfer Galerie Stiegenwirt ist derzeit eine Ausstellung zu sehen: Künstler Hannes Jradecny, der seit 2014 in Immendorf lebt und arbeitet, stellt seine Werke aus, die er im Laufe seines Lebens gemalt hat. Da er so verschiedenste Techniken präsentiert, nennt er die Ausstellung „Eine Reise durch die Kunst“.

Bei der Vernissage begrüßte Andreas Semerad, Obmann des Vereins „Kunst- und Kulturkreis Wullersdorf“ die Gäste und freute sich, dass Bürgermeister Richard Hogl gekommen war, um die Eröffnungsrede zu halten.

Hradecny entdeckte seine Leidenschaft für die Künste bereits in jungen Jahren, absolvierte dennoch eine Tischlerlehre, die er mit der Meisterprüfung abschloss. Danach studierte er Restaurierung und Konservierung sowie Malerei an der Hochschule für angewandte Kunst. „Die Ausstellung ist für mich wie ein Tagebuch meiner künstlerischen Reise der letzten Jahre“, schildert der Künstler.

Die Ausstellung: