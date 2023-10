In der Galerie Stiegenwirt: Zeichnungen des Kriegsgefangenen Schnitt

Andreas Semerad ist Obmann des Kunst- und Kulturkreises Wullersdorf, der die „Galerie Stiegenwirt“ am Hauptplatz bespielt. Er bezeichnet die nächste Ausstellung als einzigartig. Gezeigt werden nämlich „Schnitt-Bilder“, das sind Zeichnungen des Kriegsgefangenen Johann Schnitt aus Oberstinkenbrunn.

Die Galerie Stiegenwirt nimmt mit dieser Ausstellung in Kooperation mit dem Wullersdorfer Geschichtsverein an der „Langen Nacht der Museen“ teil. Die Ausstellung zeigt zum einen Zeichnungen von Johann Schnitt, Videodokumentationen von Reinhard Srb über Schnitt sowie bäuerliche Geräte aus dem Kalladorfer Bauernmuseum.

„Die Ausstellung gewährt einen außergewöhnlichen Einblick in das künstlerische Schaffen des Soldaten Johann Schnitt“, weiß Semerad. Der Oberstinkenbrunner, der von 1908 bis 1945 lebte, geriet im Zweiten Weltkrieg in britische Gefangenschaft. Er starb kurz vor dem Ende des Kriegs in einem Krankenhaus in Northampton.

Die Gedächtnisskizzen des Soldaten bestechen durch die präzise Darstellungen von Architektur und bäuerlichen Geräten im Schrägriss. Mit Buntstiften auf gewöhnlichem Linienpapier gezeichnet, spiegeln diese Grafiken die Heimat eines Bauern wider, die er aus seinen Erinnerungen im britischen Kriegsgefangenenlager festhielt. „Sie zeigen verschiedene Ansichten seines Elternhauses, der Dorfkirche, landwirtschaftlicher Geräte, die zu seinem Alltag gehörten, bevor er als Grenadier zur deutschen Wehrmacht eingezogen wurde“, beschreibt der Obmann der Künstlervereinigung. „Die Zeichnungen beleuchten nicht nur sein Leben als Bauer, sondern werfen auch Fragen auf, ob sie möglicherweise als Austauschmittel oder Vorlagen für andere dienten“, ergänzt er.

Die Ausstellung enthält zudem Dokumente, die Schnitts Kriegsgefangenschaft belegen und aus Recherchen beim International Committee of the Red Cross und dem deutschen Bundesarchiv stammen.

In der Doku von Reinhard Srb kommen verschiedene Personen zu Wort, die einen Bezug zu Johann Schnitt und seiner Familie haben. „Ein besonderer Darsteller dieses Videos ist das Presshaus, das einst der Familie Schnitt gehörte“, verrät Semerad.

Passend zum Thema der Werke werden in der Galerie Stiegenwirt auch landwirtschaftliche Geräte aus dem Bauernmuseum Kalladorf präsentiert.

Warum Semerad die Ausstellung als einzigartig bezeichnet? „Sie bietet eine seltene Gelegenheit, Einzigartiges und bisher Unveröffentlichtes aus Privatbesitz zu entdecken. Außerdem verspricht sie nicht nur ein tiefes Verständnis für die Zeitgeschichte, sondern auch eine Gelegenheit, die Vergangenheit durch seine Augen zu sehen.“

Zur Ausstellung „Schnitt-Bilder“: