„Es ist leider Gottes passiert, ich hab‘ auch keine Freude damit“, musste sich Wullersdorfs Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer (ÖVP) bei der Gemeinderatssitzung, die im Turnsaal der Mittelschule stattfand, scharfer Kritik der Opposition stellen. Die Kosten für den Spielplatz im Ortszentrum sind explodiert, mit der Abschlussrechnung der Baumeisterarbeiten kam ein neuer, unvorhergesehener Brocken auf die Gemeinde zu.

privat Kritik ist gerechtfertigt, räumt ÖVP-Vize Annemarie Maurer ein.

25.000 Euro wurden vom Gemeinderat für den Spielplatz veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf etwa 48.000 Euro. „Ohne die Ausgaben des Baumeisters“, muss Maurer, die die Bauaufsicht hatte, zugeben. Der Betrag auf der Baumeister-Rechnung: weitere 34.500 Euro. „Das hat uns wirklich überrascht.“

Da der Spielplatz gefördert werden sollte, musste er Richtlinien erfüllen. „Da kommt wer vom Land, ein Landschaftsgärtner ...“ So habe sich die Summe auf 48.000 Euro gesteigert. Doch diese wäre durch Förderungen gut abgedeckt gewesen. „Ein paar Tausender“ seien für die Geländemodellierung durch den Baumeister kalkuliert gewesen. „Es ist so extrem teuer geworden, weil der Unterbau sehr schlecht war. Sonst war alles im Rahmen“, erklärt Maurer.

Das Gelände war stark verwachsen, darunter kamen jede Menge Ziegelbruch und große Wurzelstöcke zum Vorschein. All das sei fachgerecht entsorgt worden. „Das Gelände musste mit einem Vlies eingedeckt und mit Humus beschüttet werden“, schildert Maurer. Ohne diese – teuren – Maßnahmen hätte der Spielplatz nicht begrünt werden können. Das sieht die Opposition anders.

privat Vorher: Das zentral gelegene Areal, das Baumeister Hans Brabenetz gehörte, war stark verwachsen, das verfallene Häuschen steht unter Denkmalschutz.

„Ob das gar so notwendig war? Da ist ja immer was gewachsen“, zweifelt FPÖ-Mandatar Adolf Zahlbrecht. Ignaz Schnötzinger (FPÖ) ist ebenfalls skeptisch. „Man hätte doch einfach 20 Zentimeter anschütten können“, meint er. Viel mehr sei es nicht gewesen, weiß Maurer, aber: „Die Fläche macht’s“, spricht sie von etwa 800 Quadratmetern.

„Vorher waren 6.000 Euro für den Baumeister eingeplant. Jetzt sind’s 35.000 Euro. Das geht so nicht, der Spielplatz kostet insgesamt 80.000 Euro!“, ist SPÖ-Gemeinderat Gerhard Sklenar empört. Als Privatperson wäre so etwas undenkbar. Was die Mandatare außerdem verärgert: Sie erfuhren davon erst, als die Schlussrechnung eintrudelte.

Die Baumeisterkosten wurden schließlich mit den Stimmen der ÖVP beschlossen. SPÖ und Freiheitliche enthielten sich.

Christoph Reiterer Die Dinge beim Namen nennen

Auch wenn die Vizebürgermeisterin, wie sie selbst sagt, gerechtfertigt unter Kritik steht: „Den Spaß, den die Kinder und Familien bei den Aktionen, wie der Pflanzaktion mit den Volksschulkindern, hatten und das Ergebnis stimmen mich trotzdem positiv“, meinte Maurer nach der Sitzung.

Die Empörung der Opposition kann sie nachvollziehen, aber: „Den Spielplatz hätten wir vielleicht an einer anderen Stelle günstiger, aber kleiner, errichten können. Und die ungepflegte Gstettn im Ortszentrum hätten wir noch immer.“