ÖVP-Mandatar Günther Rohrer überraschte mit Klub-Austritt

Günther Rohrer ist Gemeinderat in Wullersdorf und sorgte in der Sitzung in der Vorwoche für eine Situation, die man nicht oft erlebt: ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl war sprachlos und die Überraschung war ihm ins Gesicht geschrieben.

Was war passiert? Der Schalladorfer gehört den Reihen der ÖVP an. Nachdem der erste Nachtragsvoranschlag zwar unter Protest der Roten, aber trotzdem einstimmig beschlossen wurde, meldete sich Rohrer zu Wort: Er gab seinen sofortigen Austritt aus dem Klub der Hogl-ÖVP bekannt. Zu viele Dinge geschehen unvorbereitet. „Hogls Interessen stehen im Vordergrund“, führte Rohrer an. Das wolle er nicht mehr mittragen.

Günther Rohrers Klub-Austritt überraschte gesamten Gemeinderat

Ein Dorn im Auge ist ihm, dass immer noch keine Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden geplant sind, es sei auch keine einzige Baumpflanzaktion in Planung. Rohrer wolle sich bei Abstimmungen nicht mehr an den Klubzwang halten müssen, darum trete er aus dem Klub aus, um freier sein zu können. Er räumte aber ein, „sicher bei vielen Punkten mit meinem alten Klub zu stimmen“.

Hogl war überrascht, wandte sich während Rohrers Austrittsrede fragend zu seiner Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer, die nur den Kopf schüttelte. Niemand hatte mit Rohrers Austritt gerechnet, der nur ganz kurz Thema war. „Wir nehmen ihn aber nicht“, war SPÖ-Chef Gerhard Sklenar der erste, der etwas sagte. Der Bürgermeister meinte nur: „Gut, wir nehmen das zur Kenntnis. Die Tür ist aber immer offen.“

Meine Interessen stehen nie im Vordergrund, das lass’ ich nicht auf mir sitzen! ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl

Im Vorfeld habe es keine Probleme gegeben, sagt Hogl im NÖN-Gespräch nach der Sitzung. Niemand im ganzen Klub habe von Rohrers Plänen gewusst. Bei der Sitzung habe der Bürgermeister zum ersten Mal davon gehört, dass Rohrer offenbar gern Baumpflanzaktionen durchführen oder PV-Anlagen auf den Dächern anbringen würde. „Meine Interessen stehen nie im Vordergrund, das lass’ ich nicht auf mir sitzen!“, ärgert sich Hogl über diesen Vorwurf. Dass er sich bereichern würde, weise er empört zurück.

Rohrer vermisst langfristige Projekte in Wullersdorf

Den Vorwurf der Bereicherung hat der Schalladorfer Gemeinderat nie geäußert. Dennoch wurde er in den Tagen nach der Sitzung oft darauf angesprochen. „Richard Hogl ist nicht korrupt und will sich auch nicht bereichern“, macht er im NÖN-Gespräch nach der Sitzung deutlich. Rohrer habe aber festgestellt, dass eine Zusammenarbeit nichts mehr bringe. „Er denkt schon zu sehr an die Pension und setzt nur noch kurzfristige Vorhaben um, er macht nichts Langfristiges mehr für die Gemeinde“, erklärt Rohrer, dass die letzte Klubsitzung vor zwei Wochen das Fass zum Überlaufen gebracht habe.

Kurz nach der Sitzung wurde Günther Rohrer bereits als parteilos geführt. Er betont, nur aus dem Klub, nicht aber aus der ÖVP ausgetreten zu sein. Foto: Screenshot (5.5.2023)

Darum beschloss er, aus dem ÖVP-Klub des Wullersdorfer Gemeinderats auszutreten. Und zwar nur dort. ÖVP-Mitglied will er bleiben. „Ich hab‘ das für die ÖVP getan“, sagt Rohrer und ist überrascht, als ihm die NÖN mitteilt, dass er auf der Gemeindehomepage bereits seit Freitagfrüh, dem Tag nach der Gemeinderatssitzung, als parteiloser Mandatar geführt wird.

