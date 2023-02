Ohrenklick-Workshop: Schüler schnupperten Radioluft

Doris Rudlof-Garreis war in der Vorwoche in Büchereien in Wullersdorf, Hollabrunn und Retz unterwegs, um dort mit den Schülern ihren beliebten „Ohrenklick“-Workshop abzuhalten. Dabei werden die Schüler zu Reportern, die Bücher im Radio vorstellen.

Die NÖN durfte der Radiomoderatorin und den Schülern der dritten Klasse Volksschule über die Schulter blicken. Rudlof-Garreis befragte die Schüler, was sie gerne essen, und wovor sie sich fürchten und schnitt ihre Aussagen zusammen. Dafür erntete sie zwar Lacher, zeigte den Kindern damit aber, was man als Reporter nicht machen darf.

In der Schule haben die Kinder bereits ein Buch über „Frau Honig“ gelesen. Dazu erarbeiteten sie mit Rudlof-Garreis drei Quizfragen, die ins Internet gestellt werden. Wer diese beantworten kann, gewinnt. „Damit werden noch mehr Schüler und auch die Eltern erreicht“, erklärt Lisl Tradinik, die Leiterin der Wullersdorfer Bücherei.

Während die Radiomoderatorin mit einer Gruppe über „Frau Honig“ sprach und Fragen erarbeitet, stellte Tradinik den anderen Schülern das Sachbuch „Ein Baum kommt selten allein“ vor, um den Schülern nachhaltige Umweltthemen näher zu bringen.

„Wir haben den Ohrenklick-Workshop organisiert und für die anderen vorfinanziert“, ist Tradinik froh, dass dieses Projekt von der Leader-Region und der Gemeinde Wullersdorf unterstützt wird. Denn allein seien die Kosten nur schwer zu stemmen.

In den Genuss des Ohrenklick-Workshops kamen so auch die Schüler der 3A der Volksschule Grabern. Diese reisten mit Direktorin Margit Strasser in die Hollabrunner Bücherei. Dort erhielten die Kinder ebenso einen umfassenden Einblick in Themen rund um Radio und Bücher. Im ersten Teil des Workshops lernten die Kinder, was Technik alles kann. Im zweiten Teil griffen sie selbst zum Mikrofon und arbeiteten als Bücherreporter. Es wurde ein zuvor gelesenes Buch besprochen und für eine fiktive Radiosendung aufgearbeitet. Dazwischen war auch genug Zeit, um im vielfältigen Angebot der Bücherei zu stöbern.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.