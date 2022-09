Richard Pregler gibt SPÖ-Mandat im Gemeinderat ab

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

An Richard Preglers (41) Platz im Wullersdorfer Gemeinderat nahm bei der jüngsten Sitzung ein anderer Platz: Harald Weisi (37) ist der Neue im Team der Sozialdemokraten. Pregler, der nicht nur Gemeinderat, sondern auch Bezirksvorsitzender ist, hatte sein Mandat zurückgelegt, Weisi wurde wenige Tage vor der Sitzung von Bürgermeister Richard Hogl angelobt.

„Harald Weisi engagiert sich bei uns seit mehreren Jahren, da will ich ihm nicht im Wege stehen“, machte der Bezirksvorsitzende Platz für „einen Jüngeren“ aus seinem Heimatort Immendorf.

Alle anderen Funktionen innerhalb der Wullersdorfer SPÖ behalte er, ebenso wie den Bezirksvorsitz, den er sich mit dem Göllersdorfer Stefan Hinterberger teilt. „Ich bin weiterhin politisch aktiv und mit meinen Aufgaben als Bezirksvorsitzender genug eingedeckt“, wird Pregler, der im Brotberuf Volksschuldirektor einer Ganztagsschule in Wien ist, weiterhin umtriebig bleiben.

„Gerade jetzt zu Schulbeginn kommt es mir gelegen, wenn ein paar Termine für mich wegfallen“, spricht er die Sitzung am Donnerstagabend an. Wichtig sei ihm, dass die Katastralgemeinden der Großgemeine gut vertreten sind. „Ich kann derzeit meine Aufgaben im Gemeinderat nicht so erfüllen, wie ich mir das vorstelle. Darum freut es mich, dass mit Harald ein engagierter Immendorfer meinen Sitz übernommen hat.“

