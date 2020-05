Die Wullersdorfer Sozialdemokraten hatten drei Dringlichkeitsanträge für die Gemeinderatssitzung vorbereitet. Mit allen dreien blitzten sie bei der Bürgermeisterpartei ab. Und das, obwohl es sich auch um die Umsetzung einer Empfehlung aus dem Bildungsministerium handelte.

Geht es nach den Roten, so soll in Wullersdorf kostenlose Nachmittagsbetreuung für Kindergarten- und Schulkinder angeboten werden, rückwirkend von Mitte März bis 3. Juli. Auch in den Sommerferien soll es für die Kinder ein kostenloses Betreuungsangebot geben, ein durchgängiges Betreuungs- und Bildungsangebot soll sichergestellt werden. Damit will man die Familien unterstützen, die durch die Coronakrise schon vor genug Herausforderungen gestellt werden.

„Wir haben schon vieles beschlossen, wenn es der Bürgermeister oder die ÖVP als dringlich empfunden haben.“ Adolf Zahlbrecht (FPÖ)

„Ihr hättet die Anträge früher einbringen können“, meinte ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl. Die anderen Mandatare hätten nun keine Zeit gehabt, sich auf diese vorzubereiten. Außerdem sei ein solcher Kostenpunkt nicht im Budget vorgesehen. Darum lehnten es die ÖVP-Mandatare ab, die Punkte in die Tagesordnung aufzunehmen. Diskutiert wurde trotzdem.

„Es ist heute unsere erste Möglichkeit, die Punkte einzubringen“, verwies Richard Pregler (SPÖ) darauf, dass die letzte Gemeinderatssitzung vor dem Corona-Lockdown stattgefunden habe. Das stimme so nicht, wie Hogl meinte: „Ihr hättet die Anträge schon in der Vorstandssitzung einbringen können.“

Pregler wunderte sich indes, warum diese Vorschläge nicht von der ÖVP selbst auf die Tagesordnung gesetzt worden waren, immerhin handle es sich dabei um einen Wunsch des „schwarzen Bildungsministeriums“, der seit Ende März auf dessen Homepage zu finden sei. Diese Information sei außerdem an alle Schulerhalter gegangen, betonte der Volksschuldirektor.

„In der Nachbargemeinde Guntersdorf geht’s auch“, verwies SPÖ-Vorsitzender Gerhard Sklenar darauf, dass diese Empfehlungen anderswo bereits umgesetzt worden sind.

„Es ist nicht fair, dass ihr die Anträge im letzten Moment einbringt, wenn die Presse da ist“, teilte Günther Rohrer (ÖVP) die Meinung seines Bürgermeisters. Die SPÖ sei nämlich nicht nur in der Vorstandssitzung anwesend, sondern sie sei auch eingeladen, wenn es um die Festsetzung der Tagesordnung geht. Hier hätten die Sozialdemokraten genügend Möglichkeiten gehabt, diese Wünsche zu deponieren. Deswegen ist Rohrer der Meinung, dass die Anträge nicht dringlich seien. „Das sind sie nur, wenn sie vorher nicht bekannt sind“, zitierte er aus der NÖ Gemeindeordnung.

„Wir haben schon vieles beschlossen, wenn es der Bürgermeister oder die ÖVP als dringlich empfunden haben“, warf Adolf Zahlbrecht (FPÖ) in die Diskussion ein, dass es die ÖVP mit der ausreichenden Vorbereitungszeit selbst nicht immer so genau nehme.

Der dritte Dringlichkeitsantrag, den die ÖVP nicht auf die Tagesordnung nehmen wollte, war eine Resolution: Darin werden eine 100-prozentige Abgeltung des finanziellen Ausfalls der Coronakrise für Städte und Gemeinden sowie ein Konjunkturpaket für Kommunen, um vor Ort die Wirtschaft anzukurbeln, von der Bundesregierung gefordert. Die Begründung: Eine Finanzkrise sei laut SPÖ nicht abzuwenden; Ertragsanteile würden massiv sinken; Kommunalsteuereinnahmen gehen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit verloren.