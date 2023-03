SPÖ kritisiert: Keine Bauplätze für Ausländer?

Auch wenn der Tagesordnungspunkt „Grundstücksangelegenheiten“ trocken klingen mag, in Wullersdorf ging‘s da bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sache.

Wer einen gemeindeeigenen Bauplatz erstehen will, der muss einen Antrag beim Gemeinderat stellen. Normalerweise werden solche Anträge von den Mandataren einstimmig angenommen. Dieses Mal trug es sich in Wullersdorf anders zu: Bei fünf Kaufansuchen empfahl schon der Gemeindevorstand – nicht einstimmig –, die Anträge abzulehnen. Was sie gemeinsam hatten: Die Antragssteller sind Wiener mit ausländisch klingenden Namen.

„Warum schreiben wir nicht auf die Homepage, dass wir nicht an Ausländer verkaufen?“ Gerhard Sklenar, SPÖ-Gemeinderat

„Warum schreiben wir nicht auf die Homepage, dass wir nicht an Ausländer verkaufen?“, platzte dem Wullersdorfer SPÖ-Chef Gerhard Sklenar bereits beim ersten Ansuchen der Kragen. „Sie müssen sich um die Bauplätze bewerben und vorsprechen wie kleine Kinder, obwohl schon klar ist, dass sie den Bauplatz nicht bekommen. Dann brauchst du sie gar nicht einladen!“, warf er Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP) an den Kopf. Gerald Patschka (SPÖ) ortete ebenfalls im Vorfeld eine „ablehnende Haltung“ der ÖVP gegenüber besagten Bauwerbern.

„Es hat keiner gesagt, dass wir nicht an Ausländer verkaufen“, schaltete sich Franz Dunkl (ÖVP) ein. Außerdem müsse die Gemeinde keinen Grund angeben, weshalb sie einen potenziellen Käufer ablehnt. Das gefällt Sklenar nicht: „Wir brauchen eine Regel, wer einen Bauplatz bekommt, und wer nicht.“

FPÖ hat Vorschläge für Vergabe-Richtlinien

Ignaz Schnötzinger, Mandatar der Freiheitlichen, hat hier Vorschläge parat: „Eine Grundbedingung muss sein, dass sie ihren Hauptwohnsitz in Wullersdorf haben. Und sie müssen österreichische Staatsbürger sein!“ Bauplätze werden immer weniger, die Beschaffung werde für die Gemeinde immer schwieriger, darum „müssen wir schauen, dass wir für unsere Leut‘ welche haben“, forderte Schnötzinger.

Der Bürgermeister erinnerte, dass bereits versucht worden sei, Spielregeln zu erstellen, an wen Bauplätze verkauft werden, „da hat’s dann geheißen: Die sind nix!“

Für Sklenar ist die Situation so allerdings nicht mehr tragbar. Außerdem: „Das hatten wir schon einmal, dass man einen Ariernachweis bringen musste und wir keine Bauplätze an Pulkautaler verkauft haben, weil man geglaubt hat, dass sie vielleicht eine andere politische Farbe haben“, erinnert er an die 1990er-Jahre.

ÖVP und FPÖ lehnten fünf Kaufansuchen ab

„Du kannst ja einen Leitfaden aufstellen. Es ist nicht einfach, es allen Recht zu machen“, schlug ÖVP-Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer dem Roten vor. Dass Dunkl die Diskussion abdrehen wollte („Is‘ wurscht, machen wir weiter.“), verärgerte Sklenar: „Mach’ dich nicht so wichtig! Wenn du redest, sagen wir auch nicht: ,Mach’ ma weiter‘. Das kann nur der Bürgermeister!“

Der ließ die Unterpunkte der Grundstücksangelegenheiten in Ruhe abstimmen. Fünf Kaufansuchen wurden jedenfalls mit den Stimmen der ÖVP und FPÖ abgelehnt.

Wullersdorf Bürgermeister erklärt: „Hat nichts mit Ausländern zu tun“

Echte Wiener

