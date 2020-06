Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt in Wullersdorf nicht nur die Eltern, sondern auch die Politik. Die Roten stellten Mitte Mai Dringlichkeitsanträge für eine kostenlose Kinderbetreuung.

ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl warf der SPÖ in einer Aussendung vor, damit nur politisches Kleingeld machen zu wollen. Er habe lange vor diesem Antrag mit seinem Team überlegt, wie den Eltern durch die Kinderbetreuung in der Gemeinde geholfen werden kann.

Das wiederum erzürnt die Sozialdemokraten. „Es ist geradezu befremdend und zugleich beschämend, wie Bürgermeister Hogl und seine ÖVP Gemeinderäte wieder einmal versuchen, ihre Unzulänglichkeit als Wahrheit zu verkaufen“, meint René Smode. Die ÖVP versuche mit allen Mitteln, „mit falschen Informationen die Bürger in die Irre zu führen“ sowie Ideen als die ihren auszugeben.

„Ist das auf ein schlampiges Sitzungsmanagement zurückzuführen?“Gerhard Sklenar, SPÖ

Laut Hogl wurde seit Mitte März an einem Kinderbetreuungskonzept gearbeitet, bereits Anfang April habe er angeordnet, die Verrechnung für die Kinderbetreuung auszusetzen. „Wieso konnten Bürgermeister Hogl, seine Gemeinderäte und die Amtsleiterin dies im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 14. Mai nicht erklären?“, fragt sich Smode. Die Dringlichkeit sei ja deswegen abgelehnt worden, weil man sich nicht vorbereiten habe können.

„Wir haben einen Grundsatz, dass wir Dringlichkeitsanträge, die so kurzfristig eingebracht werden, nicht behandeln. Das kann sich die SPÖ ins Stammbuch schreiben“, reagiert Hogl. Dass besagte Anträge sechs Minuten vor Sitzungsbeginn eingebracht wurden, sei reine Provokation. Wird ein Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen, muss eine Entscheidung getroffen werden. Darum müsse der Gemeinderat umfassend informiert sein. „Wenn dann etwas schiefgeht, dann bin ich verantwortlich und nicht jemand von der SPÖ“, begründet Hogl.

Gerhard Sklenar, SPÖ, wirft dem Bürgermeister vor, sich nicht an seine eigenen Regeln zu halten. In der Gemeinderatsperiode 2015 bis 2020 brachte Hogl 43 Dringlichkeitsanträge ein, in einer Sitzung seien es sogar sechs gewesen. „Ist das auf ein schlampiges Sitzungsmanagement zurückzuführen?“, fragt Sklenar. Hogl kontert: An ihn würden sich die Menschen direkt mit ihren Anliegen wenden. Da es oft um Fristen gehe, nehme die Mehrheitspartei die Anliegen kurzfristig auf die Tagesordnung. „Wir schicken das aber vorher aus.“