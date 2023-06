„Unerschöpfliche Innovationskraft“: Ernst Exinger lädt zur Vernissage

„Ernst Exingers neueste Werke sind ein eindrucksvoller Beleg für seine unerschöpfliche Innovationskraft.“ Mit diesen Worten lädt der Kunst- und Kulturkreis (KuK) Wullersdorf zur nächsten Ausstellungseröffnung in die Wullersdorfer Galerie Stiegenwirt ein.

„Ernst Exinger: Kunst Gaudium“ heißt die Ausstellung, die wenige Tage vor dem 85. Geburtstag des Künstlers eröffnet wird. Am 15. Juni geht es um 19 Uhr los. KuK-Obmann Andreas Semerad wird die Begrüßung übernehmen, Franz Schrimpl wird ebenfalls einige Worte über den Künstler sagen.

Ernst Exingers Werke verzichten auf Titel

Exinger ist seit über vier Jahrzehnten im Weinviertel ansässig, seine bunten Werke sind in der Region wohlbekannt. Seine künstlerische Heimat ist geprägt von der Umgebung, von der Landschaft und von den Menschen, mit denen er vertraut ist und die seine ungezwungene Kunst schätzen.

Von seinem bisher bekannten Bildstil entfernt sich der Wahl-Kalladorfer und kombiniert Geometrien und Naturdarstellungen in seinen jüngeren Werken. Seine neuen Acrylgemälde zeigen zumeist gerade Linien aus leuchtenden Farben auf schwarzen Hintergründen. „In seinen großformatigen Bildern verschmelzen abstrahierte Landschaften und gerade gezogene Linien zu farbenprächtigen und geheimnisvollen Kompositionen“, so werden Exingers Werke in der Einladung beschrieben.

Auf der Suche nach neuen Bildideen vertraut der Künstler auf seine Einfälle in den frühen Morgenstunden. Von da an scheinen seine Gemälde fast wie von selbst zu entstehen. Sobald ein Werk vollendet ist, signiert er es lediglich mit seinem Namen. Titel und Jahreszahl lässt er bewusst weg. Warum? Weil jeder Betrachter selbst entscheiden soll, was er in dem Bild sieht. Daher erachtet er einen Titel als überflüssig. Eine Freiheit, die sich Exinger als Autodidakt nimmt, als Ausdruck seiner künstlerischen Individualität.