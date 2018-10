Zwei Anlässe wurden in der Wullersdorfer Volksschule gefeiert: Das Schulgebäude ist frisch renoviert. Eine "irre Freude" damit hat Altdirektorin Elisabeth Vodicka, die bei ihrer Abschiedsfeier einige Tränen wegdrückte.

"Werde immer an Zeit in Wullersdorf denken" .

Das neue Schuljahr hat für die Wullersdorfer Volksschule viel Neues gebracht, das ist bereits von außen zu sehen: Das triste grau des 70er-Jahre-Baus musste einem strahlenden Gelb weichen. Die Renovierung des Schulgebäudes war Elisabeth Vodicka eine Herzensangelegenheit.

Die Pädagogin unterrichtete ihr ganzes Lehrerleben lang an dieser Schule. Von diesen 38 Jahren war sie 15 Jahre als Direktorin im Einsatz. Diese Ära ging mit vergangenem Schuljahr zu Ende, Vodicka übergab das Zepter an Anna Maria Brandstötter.

„Wir freuen uns, dass der Lärm und der Staub fast vorbei sind“, eröffnete die neue Schuldirektorin das große Volksschulfest, bei dem das neue Gebäude gefeiert und die frühere Direktorin verabschiedet wurde.

Bürgermeister Hogl erinnert sich an den Einzug ins neue Schulgebäude

Einer, der sich noch an die Neueröffnung des Schulgebäudes erinnern kann, ist Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl. „Ihr seid ja meine Kollegen“, sagte er an die Kinder gerichtet. Er erinnert sich noch genau, als er im Jahr 1975 die dritte Klasse Volksschule besuchte: „Da sind wir in dieses Haus eingezogen.“ Noch heute sieht er den damaligen Direktor vor sich, wie er eine Zigarette rauchend die Kinder beim Einzug beobachtete. Umrahmt wurde die Feierstunde damals wie heute von den Volksschulkindern. Mitte der 1970er spielte Hogl noch mit der Blockflöte auf.

Jetzt überließ er die Bühne dem Volksschulchor. „Danke für deinen Einsatz und deine Treue, fast 40 Jahre lang“, wandte er sich an Elisabeth Vodicka. „Und bei dir wissen wir, dass die Schule wieder in guten Händen ist“, sprach er zur neuen Direktorin Brandstötter.

Landesrätin beeindruckt: „Schule ist das Zentrum der Gemeinde“

Christiane Teschl-Hofmeister freute sich als Bildungslandesrätin über die Einladung zu dieser Feier. Sie schaue sich gern jene Orte an, wo das Geld des Landes, „das wir gern in die Hand nehmen“, hinfließt. „Sie sehen mich sehr beeindruckt“, begann die Landesrätin ihre Ansprache. Zum einen sei sie von Hogl beeindruckt: „Obwohl du von Anfang an dabei bist, bist du immer noch ein Prachtexemplar.“

Zum anderen bewunderte sie, dass in Wullersdorf die Schule noch als Zentrum der Gemeinde funktioniere: „Als wir hergefahren sind, habe ich eine ganze Völkerwanderung Richtung Schule beobachtet.“ Als Teschl-Hofmeister ihre Vorbereitungsmappe zur Hand nahm und das Bild der scheidenden Direktorin erblickte, konnte sie gar nicht glauben, dass diese schon die Pension antreten wolle: „Aber gut, wenn sie sich entschieden haben, mit 50 schon in Pension zu gehen …“, scherzte die Landesrätin und wünschte Brandstötter, dass ihr die Leitung der Schule ebenso guttue.

Damit das Schulleben gelingen kann, brauche es Räume und Menschen, aber auch den Segen Gottes, begrüßte die neue Direktorin die beiden Geistlichen, Pater Godhalm und Pater Philippus, die gleich zur Tat schritten.

„Dienst nach Vorschrift – das war ihr zu wenig“

Pflichtschulinspektor Josef Fürst ließ es sich nicht nehmen, Vodicka zu verabschieden. Damit hatte er bereits Erfahrung, denn in ihrer zweiten Schule – sie leitete neben Wullersdorf auch Guntersdorf – wurde die Pädagogin bereits am Ende des vergangenen Schuljahres verabschiedet. „Dienst nach Vorschrift, oder nur das zu tun, was alle erwarten – das war ihr zu wenig“, beschrieb Fürst die ehemalige Schulleiterin als Vorbild. Als eine Frau, die durchaus energisch sein kann, gleichzeitig aber achtsam, bodenständig und empathisch ist.

Nach diesen persönlichen Worten folgte ein ebenso persönliches Lied aller Volksschulkinder. Ein Lied, das Vodicka zu Tränen rührte. Das Lehrerteam bedankte sich bei ihrer ehemaligen Vorgesetzten ebenfalls: „Für deine wunderbare Leitung, und für dein Lachen“, betonte Brandstötter, dass ihre Vorgängerin es verstand, die Schule mit Humor anzuführen.

Altdirektorin Elisabeth Vodicka mit großer Freude und Stolz erfüllt

„Ich hab‘ mich vor diesem Augenblick schon etwas gefürchtet“, war schließlich Vodicka am Wort, der anzuhören war, wie berührt sie war. Obwohl sie ob ihres Abschieds Traurigkeit verspürte, war sie zugleich mit „großer Freude und Stolz“ erfüllt, weil sie in einem frisch renovierten Schulgebäude Abschied feiern konnte. „Die 38 Jahre – sie waren wirklich eine Berufung“, erzählte Vodicka, dass sie auch die Möglichkeit gehabt hätte, an andere Schulen zu gehen. Sie habe sich aber immer für Wullersdorf entschieden.

„Ich hab‘ eine irre Freude, es ist so ein buntes, fröhliches und positives Haus!“ Sie bedankte sich bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit: „Manchmal muss man eben geduldig sein“, schmunzelte sie darüber, dass die Sanierung des Schulhauses öfter verschoben wurde. „Ich werde Pater Godhalm und seinen manchmal eigenartigen Humor vermissen“, erinnert sie sich, wie der Pfarrer, als er noch Religion unterrichtete, bereits am zweiten Schultag scherzhaft meinte: „Das Schuljahr zaht sich schon wieder …“

„Bleibt immer so fröhlich, aufgeweckt und wissbegierig“

„Ich werde immer an die Zeit hier in Wullersdorf denken“, ist Vodicka froh, dass die Kinder, aber auch die Eltern, bodenständig sind. „Bleibt immer so fröhlich, aufgeweckt und wissbegierig“, gab sie den Kindern als letzten Rat mit auf ihren Weg.

Im sonnigen Garten, mit Blick auf die strahlende Schule, klang die Feier bei Würsteln – zubereitet vom Elternverein -, Saft und Wein gebührend aus.