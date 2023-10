Lesung von Alex Beer: In dreißig Stunden bist du eine Leiche

Lisl Tradinik, Leiterin der öffentlichen Bücherei Wullersdorf, freute sich, dass Erfolgsautorin Alex Beer ihrer Einladung folgte und im Wullersdorfer Gemeindesaal eine Lesung abhielt. Die Vorarlberger Schriftstellerin stellte ihre Romanfigur Felix Blom vor.

Der machte nämlich eine steile Karriere: vom Gauner zum Meisterdetektiv. Der Kriminalroman „Der Häftling aus Moabit“ schildert das Leben in Berlin im Jahre 1878. Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis Moabit entlassen. Da musste er feststellen: In Freiheit ist nichts mehr so, wie es einmal war. Sein Hab und Gut wurde gepfändet und seine einstige Verlobte ist jetzt mit jemand Neuem liiert. Blom hatte außerdem weder Geld noch Arbeit.

Da kommt ihm eine geniale Idee: Er will mit seiner neuen Nachbarin, der ehemaligen Prostituierten Mathilde, zusammenarbeiten. Sie hat eine Privatdetektei. Ihr erster Fall führt die beiden gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders. Dieser hinterlässt seinen Opfern einen Brief mit folgender Botschaft: „Binnen dreißig Stunden musst du eine Leiche sein.“ Als auch Blom eine solche Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich …

Zwischendurch erzählt die 46-jährige Buchautorin von ihren umfangreichen Recherchen zu ihren historischen Kriminalgeschichten. „Ich versuchte, pro Jahre zwei Bücher zu schreiben, derzeit ist es nur mehr ein Band. Das sechste Buch über den Wiener Kriminalinspektor August Emmerich ist gerade in Arbeit.“

Sie sei viel in Archiven unterwegs und stöbert in alten Zeitungen. Zum Schluss erzählte sie über ihre Leser, die sie auf Fehler aufmerksam machen. „So erhielt ich den Hinweis, dass es in der geschilderten Zeitepoche noch kein Klopapier gegeben hat, auf den Toiletten hing zusammengeschnittenes Zeitungspapier, wobei immer die Seiten, auf denen Gottesmänner und deren Kirchen abgebildet waren, entfernt wurden.“ Lisl Tradinik bedankte sich mit einem großen Blumenstrauß bei der Autorin. Von den Zuhörern erntete sie viel Applaus für den unterhaltsamen Abend.