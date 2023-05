Volksschüler erhalten ihren ersten Führerschein

Die Schüler der zweiten und dritten Klasse der Wullersdorfer Volksschule haben jetzt alle einen Führerschein, und zwar den für die Öffentliche Bücherei im Wullerdsdorfer Pfarrhof.

Dazu besuchten sie mit ihrer Lehrerin die die Bibliothek, die von Lisl Tradinik geleitet wird. In mehreren „Biblio-Fahrstunden“ erfuhren sie viel über das Wesen einer Bücherei, die Arbeit der Bibliothekarinnen und das umfangreiche Angebot an Büchern, Tonträgern und Spielen. Kurze Lesungen und Buchvorstellungen weckten die Leselust der Kinder.

Führerscheine wurden feierlich überreicht

Abschließend stellten die Volksschüler ihr neu erworbenes Wissen bei der Bibliotheksführerscheinprüfung unter Beweis. Da Pfarre und Gemeinde gemeinsam Träger der Bücherei sind, erfolgte die feierliche Überreichung der Bibliotheksführerescheine durch Pater Michael, Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer und Bibliotheksleiterin Lisl Tradinik. Die Kinder nahmen ihre ersten Führerscheine voller Stolz entgegen.

Tradinik organisiert viele Events und Workshops, um die Kinder fürs Lesen zu begeistert. Das nächste Highlight steht beretis vor der Tür: Mit „Geschichten-Fänger“ gastiert am Sonntag, 4. Juni, ein Zirkustehater-Schauspiel über Bücher, Geschichten und die Dinge des Lebens im Pfarrsaal.

„Geschichten-Fänger“ auf Österreich-Tournee

Hier legt die portugiesische Zirkus-Theatergesellschaft „Projecto Anagrama“ auf ihrer Österreich-Tournee einen Halt in Wullersdorf ein. „,Geschichten-Fänger' ist eine Zirkustheater-Vorstellung mit verschiedenen Balance-, Zauber- und Jongliernummern, verwoben in ein Abenteuer über Bücher, Reisen, Geschichten und das Teilen von Erfahrungen“, schildert Tradinik.

Alles beginnt damit, dass der Geschichten-Fänger nach einer langen Reise nach Hause zurückkehrt, mit seinen Koffern voller neuer Erfahrungen und Büchern. So entfaltet sich die Geschichte mithilfe von Zirkusnummern, mit viel Humor und mit Momenten der Interaktion mit dem Publikum. „Die Vorstellung ist in deutscher Sprache und richtet sich an ein Familienpublikum und ist für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene gleichermaßen unterhaltend“, weiß die Büchereileiterin.

„Geschichten-Fänger“ gastiert am Sonntag, 4. Juni, im Wullersdorfer Pfarrsaal in der Melkergasse 1.

gastiert am Sonntag, 4. Juni, im Wullersdorfer Pfarrsaal in der Melkergasse 1. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr.

beginnt um 15 Uhr. Mehr Infos gibt es bei Lisl Tradinik unter 0664/73701721.

