Wunderland im Keller verzaubert erst ab 29. April .

Aufgrund des verlängerten Lockdowns kommt es in Retz zu Terminverschiebungen bei der Theaterproduktion „Die Wunderland-Affäre – was Alice vertuschte ...". Nun soll die Premiere im unterirdischen Labyrinth von Österreichs größtem historischen Weinkeller am 29. April in Szene gehen.