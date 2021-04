„Der erste wichtige Meilenstein im Audit zur kinder- und familienfreundlichen Gemeinde Maissau wurde erreicht“, sagt Christa Fleschitz, in der Stadtgemeinde zuständig für dieses Vorhaben. Die Audit-Projektgruppe stellte im Rahmen eines Online-Workshops über 80 kleinere und größere Angebote und Aktivitäten für Bürger aller Altersgruppen zusammen.

Vor allem auch deshalb wurde der Prozess zur Zertifizierung als kinder- und familienfreundliche Gemeinde gestartet. Es werden alle Generationen aktiv eingebunden, gemeinsam wird erhoben, welche Angebote und Hilfestellungen es schon gibt. Und Christa Fleschitz weiter: „Darauf aufbauend werden dann Ideen und Anregungen gesammelt und daraus Ziele und Projekte für noch mehr Familienfreundlichkeit in Maissau entwickelt, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden.“

Der Workshop zur Ist-Stand-Erhebung wurde Corona-bedingt online für die Mitglieder der Audit-Projektgruppe von Prozessbegleiterin Manuela Hirzberger (NÖ.Regional GmbH) organisiert. Ziel ist es, dass der nächste Workshop wieder vor Ort stattfindet und alle interessierten Bürger teilnehmen können.

Im Rahmen dieses Workshops wählen die Teilnehmenden gemeinsam aus, welche Vorschläge bereits jetzt – für Bürger aller Lebensphasen – mehr Lebensqualität bringen. Bestimmte Kriterien, wie Nachhaltigkeit und Finanzierbarkeit, müssen dabei berücksichtigt werden.

Die Erhebung des Ist-Stands habe gezeigt, dass die Großgemeinde Maissau bereits viel zu bieten hat: mit Willkommenspaket und Gutscheinen für Neugeborene, Inklusionsgruppen im Kindergarten, dem Funpark Amethystwelt sowie einem guten Angebot in den Bereichen „Lebenslanges Lernen“, Kultur und Freizeit bis hin zu betreubarem Wohnen und einem vielfältigen Programm für Senioren.

Die Projektgruppe hat außerdem festgestellt, dass viele Aktivitäten und Feste zwar aufgrund von Corona derzeit pausieren, aber wieder organisiert werden, sobald es möglich ist. Natürlich seien nicht alle Angebote in jeder einzelnen Gemeinde umsetzbar, wichtig sei aber die gute Erreichbarkeit.

„So haben die Bürger unserer Gemeinde in der näheren Umgebung noch viele weitere gut erreichbare Angebote, wie beispielsweise das Ferienprogramm im Sommer, Angebote für Kleinkindbetreuung und das breite Programm des Eltern-Kind-Zentrums in Eggenburg“, erklärt Fleschitz. Neben den vorhandenen Aktivitäten für eine familienfreundliche Gemeinde sind jetzt alle Gemeindebürger aufgerufen, ihre Ideen für noch mehr Familienfreundlichkeit mittels Fragebogen kundzutun. Diese können bis 30. April in der Wunsch-Box im Foyer des Gemeindeamtes oder per E-Mail an gemeinde@maissau.at abgegeben werden.

Kontakt: christa.fle@gmx.at oder 0664-4217443 (ab 18 Uhr oder Mobilbox).