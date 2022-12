Wurm-Weihnachtskugel der Lerntafel ist noch auf Lager

Werbung

Auf den Kugeln ist ein Wurm drauf, beim Verkauf im Vergleich zu den Vorjahren ein wenig der Wurm drin. Lerntafel-Obmann Josef Widl hofft, dass sie doch noch viele Menschen auf ihre Christbäume hängen wollen.

In den letzten Jahren hatten Gottfried Laf Wurm, Karl Korab und Gottfried Kumpf die Lerntafel-Weihnachtskugel gestaltet. Heuer gibt es diese in zwei verschiedenen Ausprägungen zu erstehen: zum Einzelpreis von 12 Euro oder eine Viererpackung mit den Kugeln der letzten vier Jahre zum Preis von 48 Euro.

In der Hollabrunner Lerntafel geben ehrenamtliche Lernhelfer den Schützlingen, die diese Unterstützung brauchen, kostenlos Einzelunterricht und Hausübungsbetreuung. "Wir geben Kindern die Kompetenz, in unserer Gesellschaft gut durchzustarten und erfolgreich zu sein", unterstreicht Obmann Josef Widl. Darüber hinaus erhalten derzeit rund 60 Geflüchtete aus der Ukraine eine Lernhilfe in Deutsch.

Die Weihnachtskugeln sind bei Frau Hofer, im Regionenshop und im Kaufhaus Schneider erhältlich.

