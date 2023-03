Dahoam und Rundumadum: Ein Loblied auf unsere Heimat

Elisabeth Schöffl-Pöll wurde in der Nachbargemeinde Stoitzendorf geboren und lebt jetzt in Hollabrunn. Ihr Leitspruch: „Worte will ich säen wie Unkraut- und Weizensamen.“ Das tut sie auf beeindruckende Weise. Schöffl-Pöll ist Mitglied und Gründerin zahlreicher Institutionen im Bereich der Kultur und Literatur. Sie hat bislang 42 Bücher und eine Schriftenreihe herausgebracht, zudem schreibt sie über Begriffe der Mundart in der Rubrik „Mundartfeuerwerk“ in fünf Regionalausgaben der NÖN. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen ihr Talent.

Willibald Zach wurde 1937 in Röschitz als Sohn des Fassbindermeisters Rudolf Zach geboren. Seine Kindheit war geprägt von den Wirren und Belastungen der Kriegs- und Nachkriegszeit. Beruflich machte der Oberst in Ruhe Karriere als Justizbeamter. Als Ausgleich schrieb und schreibt er Gedichte zu tages- und gesellschaftspolitischen Themen. Bekannt wurde Willibald Zach durch deren regelmäßige Veröffentlichung in der Kronen-Zeitung.

Musikalisch rundeten diesen Abend die Musiker der Gruppe Wein4tler Brass ab. Sie stammen aus dem Retzer Land. Ihr Motto lautet: „Musik und guter Wein – das zeichnet das Weinviertel aus.“

Mundart, Kurschatten und die Gesundheit des Weins

Schöffl-Pöll brachte vorwiegend Mundartgedichte, wie könnte es anders sein, von Kölla, Wein und Gmiatlichkeit. Ihr Schwärmen ob der schönen Landschaft spiegelte sich in Gottes Welterschaffung für den Wartberg mit der Kirche St. Leonhard wider. Nett war auch die Geschichte vom „Nussbam“: der Vergleich von Stadt- und Landleben ebenfalls ein Loblied auf unsere Heimat.

Zach ergänzte bei seiner Vorstellung schmunzelnd: „Als Kind hatte ich Ziegen gehütet, als Justizwachebeamter führte ich die Arbeit weiter.“ Seine Gedichte waren so aktuell, dass sie sich mit Genmais, vermeintlichem Rassismus bei Karl Mays Winnetou bis zum Insektenverzehr und der Huldigung von Brüssel beschäftigten. Seine Würdigung der Gesundheit des Röschitzer Weins machte den Apotheker überflüssig. Als weiterer Höhepunkt muss das Gedicht vom verordneten Kuraufenthalt und dem Kurschatten herausgestrichen werden.

Die vier Musiker von Wein4tler Brass umrahmten die Lesung mit Polkas wie „Auf der Vogelwiese“ und „Mein Karl“ bis zum modernen Arrangement von „Ich war noch niemals in New York“. Das Publikum war begeistert. Diese Mischung von Literatur und Musik bescherte den Besuchern einen wunderbaren Abend.

Bürgermeister Christian Krottendorfer fand viel Lob für die gelungene Aufführung und der anhaltende Schlussapplaus führte noch zu einer fast halbstündigen Zugabe der Künstler.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.