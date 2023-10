Einfach mal bei einem Drachenturnier vorbeischauen

Am 7. Oktober gibt es im Rahmen des Genussmarktes am Hauptplatz in Retz ein Drachenturnier zu bestaunen. Um 10 Uhr und um 11.30 Uhr ist das clowneske Figurentheaterstück „Zack Prack! Ein Drache zum Verlieben“ zu sehen. Auf Einladung der Insel Retz reist das „Theater mOment“ von Ruth und Klaus Humer aus dem oberösterreichischen Grieskirchen an, das für Menschen ab vier Jahren die Puppen von Gerti Tröbinger tanzen lassen wird.

Eine Hochzeit, die nicht alle freut

Wenn das Stück beginnt, ist Hochbetrieb im Königsschloss. Der königliche Malermeisterbetrieb putzt den Hochzeitssaal für die - laut Protokoll - längst überfällige Hochzeit der Prinzessin heraus. Das sorgt für gute Stimmung: Der König ist glücklich, die Prinzen sind tapfer, die Maler in der Zeit. Ermittelt werden soll der künftige Gemahl mittels eines Drachenturniers. Alles läuft nach Plan, allerdings ist die Prinzessin alles andere als erfreut über die Zukunftspläne, die ihr Vater für sie hat.

Daraus entstand ein temporeiches, mit viel Witz angereichertes Figurentheaterstück, das Christoph Bochdansky in Szene gesetzt hat.

Gegründet hat die ausgebildete Sonderpädagogin Ruth Humer das „Theater mOment“ bereits 2004. Seit 2012 ist sie zudem als freischaffende Künstlerin im Bereich Figurentheater und Theaterpädagogik unterwegs. Der Partner an ihrer Seite bezeichnet sich als „Mann für alle Fälle“; der ehemalige Krankenpfleger Klaus Humer ist Mitspieler und Bühnenbauer in Personalunion. Also warum nicht mal bei einem Drachenturnier vorbeischauen? Sieht man ja nicht alle Tage.